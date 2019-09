Baikowski : Résultats semestriels 2019

Confirmation des perspectives de développement

Données consolidées (en millions d'euros) S1 2019 S1 2018 Chiffre d’affaires 18,0 21,5 EBITA (Résultat opérationnel avant écart d’acquisition et mises en équivalence) 0,5 3,9 en % du chiffre d’affaires 4,4% 18,2% EBIT (Résultat opérationnel) 0,9 4,5 Résultat net part du groupe 0,6 3,2

Baikowski® confirme au premier semestre 2019, un chiffre d’affaires consolide de 18 M€. Cet indicateur d’activité semestrielle est non significatif, l’activité du Groupe s’inscrivant dans des cycles longs. Par ailleurs, elle n’est que peu comparable à la même période en 2018 qui bénéficiait d’un cadencement de ventes « exceptionnel ».

Le marché tendanciellement est porteur. Sur la période il est principalement marqué par la dynamique des ventes des produits de polissage et des applications très techniques (céramiques…), qui permettent d’endiguer les effets du ralentissement général autour de l’automobile, des marchés de l’électronique et la décroissance de l’éclairage traditionnel telle qu’anticipée.

Mécaniquement, les résultats accompagnent cette variation. L’EBIT s’établit à 0,9 M€, soit une marge de 5.1% sur le chiffre d’affaires. L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) s’élève à 1,8 M€ et représente une marge de 10.2% du chiffre d’affaires. Après un résultat financier de -0,1 M€ et une charge d’impôt réduite à 0,2 M€, le résultat net consolidé part du Groupe s’élève à 0,6 million d’euros contre 3,2 millions d’euros au 30 juin 2018. La structure financière reste robuste et profilée pour la croissance.

Des perspectives de développement attractives et portées par l’innovation

Fort de la dynamique de ses grands marchés techniques, le groupe s’inscrit dans une trajectoire de croissance long terme. Ses efforts de R&D, notamment sur le segment des oxydes spéciaux lui ouvrent de nombreux débouchés et relais de croissance qui doivent lui permettre confirmer son leadership mondial sur ses niches.

Outre ce socle solide, et conformément à la feuille de route proposée lors de l’introduction en bourse, Baikowski® vient de signer (au 01.08) le protocole d’acquisition pour une première croissance externe ciblée : Mathym, une société innovante spécialisée dans le développement et la mise au point de nano-dispersions. Cette opération est guidée par le souhait d’ajouter une nouvelle brique technologique complémentaire à l’offre de Baikowski®.

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d’alumine ultra pures, ainsi que d’autres oxydes tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2018, Baikowski® a réalisé un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.

