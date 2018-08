BAINS DE MER MONACO : INFORMATION FINANCIÈRE 1ER TRIMESTRE 2018/2019

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 1er trimestre 2018/2019

(Période du 1er avril 2018 - 30 juin 2018)

Hausse du chiffre d'affaires de 14 % au 1er trimestre 2018/2019

Groupe Consolidé - Normes IFRS



En milliers d'euros 2017/2018



publié 2018/2019



avec IFRS 15 Premier trimestre Secteur Jeux 44 603 55 403 Secteur Hôtelier 70 308 76 601 Secteur Locatif 10 368 10 679 Autres 6 041 5 850 Cessions internes (3 787) (3 689) Total 127 533 144 844

Le Groupe applique à compter de l'exercice 2018/2019 la nouvelle norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». Les impacts sont limités et conduisent à une minoration de 0,8 % du chiffre d'affaires, tel que présenté en page suivante.

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse par rapport à celui de la même période de l'exercice social passé. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit en effet à 144,8 millions d'euros contre 127,5 millions d'euros précédemment, soit une hausse de 14 %.

Cette croissance résulte principalement de l'évolution favorable du secteur jeux et du secteur hôtelier, l'activité du secteur locatif restant globalement stable par rapport à l'exercice précédent.

Avec un chiffre d'affaires de 55,4 millions d'euros pour le trimestre écoulé contre 44,6 millions d'euros l'an passé, le secteur jeux enregistre une amélioration de 24 % de son activité. Il est rappelé que le secteur jeux avait enregistré un début d'année difficile, notamment en raison d'une activité jeux de table inférieure aux attentes. Le chiffre d'affaires des jeux de table est donc en hausse de 66 % pour le premier trimestre de l'exercice 2018/2019, alors que celui des appareils automatiques diminue de 1 %.

Le chiffre d'affaires hôtelier est en progression de 9 %, pour s'établir à 76,6 millions d'euros contre 70,3 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Le secteur bénéficie en effet de la réouverture de certaines chambres et du restaurant du Grill à l'Hotel de Paris sur le trimestre complet, représentant une augmentation du chiffre d'affaires de 3 millions d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les autres établissements hôteliers du Groupe présentent également un chiffre d'affaires en augmentation par rapport au premier trimestre de l'exercice 2018/2019. De même, la réouverture du Louis XV - Alain Ducasse, du Jimmy'z et l'ouverture du restaurant Coya impactent très favorablement l'activité du secteur hôtelier.

Par ailleurs, le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et des Villas du Sporting, affiche un chiffre d'affaire de 10,7 millions d'euros, en augmentation de 3 % par rapport à l'exercice précédent.

Impacts de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients »

Sans application de la norme précitée, le chiffre d'affaires total du premier trimestre 2018/2019 se serait établi à 146,1 millions d'euros, celui du secteur jeux à 56,9 millions d'euros et le montant des cessions internes à - 3,9 millions d'euros, les chiffres d'affaires des secteurs hôtelier et locatif restant inchangés.

Description générale de la situation financière et des résultats

Si la tendance observée depuis le 1er avril 2018 est en progression plus favorable dans le secteur des jeux et le secteur hôtelier, le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité ne permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Le secteur hôtelier présente des perspectives favorables sur l'exercice. Malgré la poursuite des travaux, la capacité d'hébergement est déjà plus importante que l'an passé et la réouverture complète de l'Hôtel de Paris est prévue pour le dernier trimestre de l'exercice social.

A fin juin 2018, la trésorerie nette d'endettement financier du Groupe est négative de 89,9 millions d'euros contre une trésorerie nette négative de 50,9 millions d'euros au 31 mars 2018.

Monaco, le 14 août 2018

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

