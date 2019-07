BAINS DE MER MONACO : INFORMATION FINANCIÈRE 1ER TRIMESTRE 2019/2020

SOCIETE DES BAINS DE MER

Information financière 1er trimestre 2019/2020

(Période du 1er avril 2019 – 30 juin 2019)

Hausse du chiffre d'affaires de 22 % au 1er trimestre 2019/2020

Groupe Consolidé – Normes IFRS



En milliers d’euros 2018/2019



2019/2020



Premier trimestre Secteur Jeux 55 403 61 711 Secteur Hôtelier 76 601 90 836 Secteur Locatif 10 679 21 274 Autres 5 850 6 644 Cessions internes (3 689) (3 673) Total 144 844 176 793

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de la même période de l’exercice social passé. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit en effet à 176,8 millions d’euros contre 144,8 millions d’euros précédemment, soit une hausse de 22 %.

La progression de 31,9 millions d’euros par rapport au même trimestre de l’exercice précédent est la conséquence d’une amélioration des recettes dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Avec un chiffre d’affaires de 61,7 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 55,4 millions d’euros l’an passé, le secteur jeux enregistre une amélioration de 11 % de son activité. Cette augmentation favorable s’explique principalement par l’activité jeux de table, en progression de 16 % pour le premier trimestre de l’exercice. Les appareils automatiques présentent également une augmentation de 6 %.

Le chiffre d’affaires hôtelier est en progression de 19 %, pour s’établir à 90,8 millions d’euros contre 76,6 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent. Le secteur bénéficie en effet de la réouverture complète de l’Hôtel de Paris qui dispose donc de capacités d’hébergement plus importantes que l’an passé, représentant une augmentation du chiffre d’affaires de 10,6 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le restaurant Coya impacte également favorablement l’activité du secteur hôtelier, avec une augmentation de 1,9 million d’euros de son chiffre d’affaires.

Par ailleurs, le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Sporting, du Balmoral et des villas du Sporting, affiche un chiffre d’affaires de 21,3 millions d’euros contre 10,7 millions d’euros l’exercice précédent, soit une augmentation de 10,6 millions d’euros. Cette hausse résulte principalement de la mise en location de nouveaux espaces à l’Hôtel de Paris sur l’avenue de Monte-Carlo et dans son patio intérieur et de la mise en location des boutiques du complexe One Monte-Carlo.

Description générale de la situation financière et des résultats

Le premier trimestre de l’exercice 2019/2020 bénéficie de l’évolution de l’activité de l’Hôtel de Paris, qui dispose de capacités d’hébergement plus importantes que l’an passé, et de la mise en location progressive du complexe One Monte-Carlo. La tendance du secteur jeux sur le premier trimestre de l’exercice est également favorable.

L’exercice 2019/2020 enregistrera la mise en service totale des deux projets majeurs d’investissement – rénovation en profondeur de l’Hôtel de Paris et développement immobilier One Monte-Carlo – permettant au Groupe S.B.M. de prendre une nouvelle dimension.

Les activités du Groupe S.B.M., dépendantes du contexte économique et financier, et le caractère aléatoire et saisonnier de l’activité, en particulier dans le secteur jeux, ne permettent pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2019/2020. Bien que l’activité reste sensible au contexte général qui peut affecter certains marchés, la mise en service des deux projets majeurs précités devrait contribuer à la poursuite de l’amélioration des résultats du Groupe S.B.M.

A fin juin 2019, l’endettement financier net du Groupe est de 129,3 millions d’euros contre un endettement financier net de 106,8 millions d’euros au 31 mars 2019, l’endettement financier net correspondant à la différence entre la trésorerie à la clôture de la période et les emprunts auprès des établissements de crédit.

Jusqu’au 1er avril 2019, l’endettement financier comprenait la dette financière liée aux contrats de location-financement tels que définis par la norme IAS 17 (0,2 million d’euros au 31 mars 2019). Au 1er avril 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16. Cette norme prévoit de comptabiliser au bilan, à la conclusion d’un contrat de location d’un actif spécifiquement dédié, un droit d’usage en contrepartie d’un passif correspondant aux paiements futurs actualisés. Celui-ci n’est pas inclus dans l’endettement financier net tel que défini par le Groupe.

Monaco, le 22 juillet 2019

