BAINS DE MER MONACO : INFORMATIONS PUBLIEES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco

R.C.S. Monaco 56 S 523

Siren : 775 751 878

ISIN : MC0000031187

Informations publiées au cours des 12 derniers mois

DOCUMENTS DATE SUPPORT Communiqué Assemblée Générale des Actionnaires du 21 septembre 2018 21/09/2018 AMF - Euronext Information financière 1er trimestre 2018/2019 14/08/2018 AMF - Euronext Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale 08/08/2018 BALO (n° parution 95)

Les Echos - Nice Matin



Journal de Monaco Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale 08/08/2018 AMF - Euronext Communiqué de la Société - Cotation complémentaire d'actions S.B.M. - Mise à disposition du prospectus 30/08/2018 AMF - Euronext Prospectus ayant reçu le visa n°18-330 de l'Autorité des marchés financiers 30/08/2018 AMF - Euronext Document de référence incluant le rapport financier annuel 2017/2018 au 31 mars 2018 12/07/2018 AMF - Euronext Résultats consolidés 2017/2018 19/06/2018 AMF - Euronext - Les Echos Chiffre d'affaires 2017/2018 30/05/2018 AMF - Euronext Information financière 3ème trimestre 2017/2018 08/02/2018 AMF - Euronext Rapport financier semestriel 2017/2018 30/11/2017 AMF - Euronext Communiqué de la Société 19/10/2017 AMF - Euronext Informations publiées au cours des 12 derniers mois 16/10/2017 AMF - Euronext

www.montecarlosbm.com

