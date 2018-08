BAINS DE MER MONACO : MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES A L'ASSEMBLÉE GENERALE

BAINS DE MER MONACO : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES AG 21-9-2018

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco

R.C.S. : Monaco 56 S 523

Siren : 775 751 878

ISIN : MC0000031187

8 août 2018,

INFORMATION REGLEMENTEE

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 septembre 2018

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société des Bains de Mer se tiendra au Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles), 26 avenue Princesse Grace, à Monaco, le vendredi 21 septembre 2018, à 9h30.

Un avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°95 du 8 août 2018.

Une convocation a été adressée en date du 8 août 2018 aux Actionnaires de la Société des Bains de Mer accompagnée notamment de l'ordre du jour.

L'avis de réunion valant avis de convocation ainsi que les documents afférents à cette assemblée peuvent être consultés sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante :

https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/information-reglementee/

Toute information complémentaire peut être demandée auprès du Service des Titres de la Société (tel : (377) 98 06 62 95 - email : relations-actionnaires@sbm.mc).

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BAINS DE MER MONACO via Globenewswire