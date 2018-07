Bains de Mer Monaco : Communiqué de la Société - cotation complémentaire d'actions S.B.M.

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €. Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Communiqué de la Société

Cotation complémentaire d'actions S.B.M.

Mise à disposition du prospectus

Monaco, le 30 juillet 2018 - La Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (la « S.B.M. » ou la « Société ») a déposé ce jour auprès d'Euronext SA une demande d'admission à la cote des 6.000.000 actions S.B.M. qui appartiennent à l'Etat monégasque et qui sont inaliénables en vertu de la loi monégasque n°807 du 23 juin 1966.

L'absence de cotation de ces actions était liée à l'existence de droits spécifiques attachés à celles-ci, qui n'existent plus aujourd'hui. En conséquence, ces 6.000.000 actions S.B.M. appartenant à l'Etat portent, depuis quelques années, exactement les mêmes droits que les autres actions en circulation.

Cette demande de cotation ne constitue donc que la régularisation d'une particularité historique, ayant notamment pour fin que la capitalisation boursière de la Société (indicateur clé d'Euronext calculé sur la base du nombre d'actions admises à la cote) reflète la valeur réelle des actions S.B.M. sur la base de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société.

La cotation des actions S.B.M. détenues par l'Etat n'entraînera ni l'émission d'actions nouvelles (et n'aura donc aucun effet dilutif pour l'actionnariat) ni la perte du caractère inaliénable de ces actions.

La prise d'effet de cette demande d'admission à la cote est prévue le 1er août 2018.

L'Autorité des Marchés Financiers a attribué le 27 juillet 2018 le visa numéro 18-330 sur le prospectus relatif à cette demande d'admission.

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l'AMF le visa numéro 18-330 en date du 27 juillet 2018 est constitué (i) du document de référence de la Société déposé auprès de l'AMF le 12 juillet 2018 sous le numéro D.18-0670 (le « Document de Référence ») (ii) d'une note d'opération (la « Note d'Opération ») et (iii) d'un résumé du prospectus (inclus dans la Note d'Opération). Le prospectus visé est disponible, sur demande et sans frais auprès de la S.B.M. (Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco), ainsi que sur le site Internet de la S.B.M. (www.montecarlosbm.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

La S.B.M. attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 «Facteurs de Risques » du Document de Référence et au chapitre 2 de la Note d'Opération.

Information importante

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

Aucune communication, ni aucune information relative à l'opération visée dans le présent communiqué ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l'achat d'actions S.B.M. peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. S.B.M. n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou d'achat de titres ou une quelconque sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres S.B.M. aux Etats-Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les titres S.B.M. n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et S.B.M. n'a pas l'intention d'effectuer une offre au public de ses titres aux États-Unis d'Amérique.

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187