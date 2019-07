Bains de Mer de Monaco : croissance de 22% su CA trimestriel

23/07/2019 | 11:49

La Société des Bains de Mer de Monaco (SBM) indique avoir réalisé au premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 176,8 millions d'euros, conséquence d'une amélioration des recettes dans l'ensemble des secteurs d'activité.



Le secteur jeux a enregistré une amélioration de 11%, grâce principalement à une activité jeux de table en progression de 16%, tandis que le chiffre d'affaires hôtelier s'est accru de 19%, bénéficiant de la réouverture complète de l'Hôtel de Paris.



Les activités du groupe, dépendantes du contexte économique et financier, et le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité, en particulier dans le secteur jeux, ne permettent pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2019/2020.



