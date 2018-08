Bains de mer de Monaco : hausse de 14% du CA trimestriel

14/08/2018 | 18:13

La Société des Bains de Mer de Monaco affiche au titre du premier trimestre de son exercice 2018/2019 un chiffre d'affaires en hausse de 14% par rapport à la même période en 2017, à 144,84 millions d'euros, principalement grâce à l'évolution favorable du secteur jeux et du secteur hôtelier.



Ainsi, les chiffres d'affaires des secteurs Jeux, Hôteliers et Locatifs se sont respectivement positionnés à 55,4 millions d'euros (contre 44,6 millions un an plus tôt), 76,6 millions d'euros (contre 70,3 millions) et 10,68 millions (contre 10,37 millions).



'Si la tendance observée depuis le 1er avril 2018 est en progression plus favorable dans le secteur des jeux et le secteur hôtelier, le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité ne permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Le secteur hôtelier présente des perspectives favorables sur l'exercice. Malgré la poursuite des travaux, la capacité d'hébergement est déjà plus importante que l'an passé et la réouverture complète de l'Hôtel de Paris est prévue pour le dernier trimestre de l'exercice social', indique la SBM de Monaco.





