SBM : amélioration de 11% du CA annuel

30/05/2019 | 08:55

La Société des Bains de Mer (SBM) de Monaco annoncent avoir réalisé un chiffre d'affaires de 526,5 millions d'euros pour l'ensemble de l'année sociale 2018-19, soit une amélioration de 11% avec une hausse des recettes dans l'ensemble des secteurs d'activité.



Le groupe monégasque revendique ainsi une progression de 11% du secteur jeux (tiré par une augmentation de 24% pour les jeux de tables), une hausse de 8% du secteur hôtelier (grâce notamment à l'Hôtel de Paris) et une forte croissance de 27% du secteur locatif.



Du fait de la progression du chiffre d'affaires observée sur l'exercice et de la contribution toujours positive des résultats de Betclic Everest Group, il est attendu un résultat net consolidé du groupe à l'équilibre.



