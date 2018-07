SBM : demande de cotation complémentaire d'actions

30/07/2018 | 07:41

La Société des Bains de Mer de Monaco (SBM) annonce avoir déposé auprès d'Euronext SA une demande d'admission à la cote des six millions d'actions SBM qui appartiennent à l'Etat monégasque et qui sont inaliénables en vertu de la loi monégasque.



L'absence de cotation de ces actions était liée à l'existence de droits spécifiques attachés à celles-ci, qui n'existent plus à ce jour. En conséquence, elles portent, depuis quelques années, exactement les mêmes droits que les autres actions en circulation.



La cotation des actions SBM détenues par l'Etat n'entraînera ni l'émission d'actions nouvelles, ni la perte de leur caractère inaliénable. La prise d'effet de cette demande d'admission à la cote est prévue le 1er août.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.