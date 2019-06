SBM : retour aux bénéfices en 2018-19

13/06/2019 | 08:52

La Société des Bains de Mer (SBM) de Monaco fait part d'une amélioration due son résultat net en 2018-19, à +2,6 millions d'euros contre -14,6 millions pour l'exercice précédent, son résultat opérationnel étant passé de -27,1 à -9,6 millions d'une année sur l'autre.



Son chiffre d'affaires a progressé de 11%, pour s'établir à 526,5 millions d'euros, avec une progression de 11% du secteur jeux, une hausse de 8% du secteur hôtelier et une forte croissance de 27% du secteur locatif.



Si ses activités, dépendantes du contexte économique, et le caractère aléatoire de l'activité, ne permettent pas de faire de prévisions pour l'exercice 2019-20, SBM revendique depuis le 1er avril une activité en progression par rapport à la tendance de l'an passé.



