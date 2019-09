Le groupement Balfour Beatty Vinci Systra remporte un contrat d'un milliard de livres

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupement Balfour Beatty Vinci Systra a annoncé mardi la signature d'un contrat pour la construction et la livraison de la gare Old Oak Common de la ligne à grande vitesse (LGV) HS2 au Royaume-Uni, pour 1 milliard de livres sterling (1,13 milliard d'euros).

"Le groupement sera en charge de la conception, de la construction et de la mise en service d'Old Oak Common au nord-ouest de Londres, avec la réalisation de six quais souterrains et huit quais pour la GWML (Great Western main line) voisine", a indiqué le groupe de construction et de concessions Vinci dans un communiqué.

Ce nouveau contrat fait suite à la désignation de Balfour Beatty Vinci en 2017 pour la réalisation des lots N1 et N2 des principaux travaux de génie civil de la HS2, dans le cadre d'un contrat de conception et de construction en deux parties, d'une valeur de 2,5 milliards de livres, a précisé Vinci.

Le groupement démarrera les travaux préliminaires cette année.

Le groupe d'infrastructures britannique Balfour Beatty et Vinci détiennent chacun 42% dans ce groupement et Systra, filiale d'ingénierie de la SNCF et de la RATP, une part de 16%.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

