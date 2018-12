Adieu les files d’attente grâce à la Bâloise et ClubCity

Bâle, le 07.12.2018. Bénéficier d'entrées à prix réduit pour plus de 1000 événements par an, ne plus devoir faire la queue et aller à plusieurs fêtes le même soir? Ces avantages ne seront plus réservés aux seuls membres de ClubCity: les clients younGo de la Bâloise pourront bientôt en profiter aussi.

Avec younGo, la Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa proposent des solutions d'assurance et bancaires à un prix préférentiel aux jeunes clients de moins de 30 ans. Qu'il s'agisse de l'assurance ménage, l'assurance moto et scooter, l'assurance automobile ou de produits bancaires, y compris cartes bancaires, les clients younGo profitent d'offres attrayantes. Celles-ci vont même au-delà des domaines de l'assurance et de la banque. En effet, la Bâloise vient de nouer un partenariat avec ClubCity. Alors qu'une carte de membre VIP partenaire de ClubCity coûte normalement 399 CHF par an, les clients younGo ne payent que 100 CHF par an. Outre les rabais accordés par autoecole.ch, l'offre fait partie des premiers avantages proposés par younGo. D'autres sont prévus. «Nous avons ainsi choisi délibérément de nous adresser à un public jeune pour le familiariser avec le thème assurance & banque. Car celui-ci n'est pas forcément gris et ennuyeux: c'est ce que nous voulons sans cesse prouver à nos clients», explique Torsten Warnecke, responsable général younGo à la Bâloise. Avec la nouvelle stratégie Simply Safe, la Bâloise va plus loin que les assurances traditionnelles et veut devenir le premier choix pour les clients qui souhaitent simplement se sentir en sécurité.

