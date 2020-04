Assemblée générale de la Bâloise Holding SA: les actionnaires suivent les propositions du conseil d'administration

Le représentant indépendant représente 50,1% des actions émises

Du fait de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral, aucun actionnaire n'a pu se rendre en personne à l'assemblée générale. Les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote dès le 3 avril 2020 par instruction électronique ou écrite adressée au représentant indépendant. Le représentant indépendant représentait environ 24.4 Mio sur un total de 48.8 Mio d'actions, soit environ 50,1%.

Augmentation du dividende acceptée

L'assemblée générale a approuvé les propositions du conseil d'administration sur tous les points à l'ordre du jour. Ainsi, les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés pour 2019, et ont accordé la décharge aux membres du conseil d'administration et de la gestion de l'entreprise. Les actionnaires ont suivi la proposition du conseil d'administration d'augmenter le dividende de 0.40 CHF à 6.40 CHF par action avec une grande majorité de 99,8% des voix exprimées. L'action de la Bâloise Holding SA est ainsi confirmée comme investissement attractif et fiable sur le long terme.

Tous les membres du conseil d'administration réélus

Tous les membres du conseil d'administration ont été réélus pour un mandat d'un an et Andreas Burckhardt est confirmé dans ses fonctions de président pour un mandat d'un an également.

La Baloise prend des responsabilités avec son modèle commercial

Dans son discours, le président du conseil d'administration Andreas Burckhardt a souligné le fait que le modèle des compagnies d'assurance a toujours été orienté vers la durabilité et le succès à long terme. Cette orientation durable est aussi ce qui permet aux assurances d'assumer la responsabilité à l'égard de la société dans la situation actuelle: «Nos services sont plus que jamais demandés pour garantir au mieux la stabilité de l'économie suisse de même que les mesures prises par la Confédération», indique Andreas Burckhardt. Les exigences des clients, des employés et des investisseurs sont au premier plan. Avec son travail fructueux des années passées et en particulier au cours de l'exercice 2019, la Baloise a pu augmenter sa stabilité pour apporter la sécurité nécessaire aux différents groupes d'intérêt.

Il est possible de télécharger le discours complet d'Andreas Burckhardt en allemand sur www.baloise.com et d'en voir dès à présent la vidéo sur www.youtube.com/BaloiseGroup.

Informations complémentaires

Dates importantes

Mardi 28 avril 2020: date ex-dividende

date ex-dividende Jeudi 30 avril 2020: échéance du dividende

échéance du dividende Jeudi 27 août 2020: résultats semestriels 2020

résultats semestriels 2020 Jeudi 29 octobre 2020: journée des investisseurs

