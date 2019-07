Augmentation de capital du Baloise Swiss Property Fund

L'émission des nouvelles parts s'effectue sur une base de commission («best effort») dans le cadre d'une offre de souscription en Suisse. Il est prévu d'émettre 1 964 285 nouvelles parts au maximum. Cela portera le nombre de parts en circulation, actuellement de 2 750 000, à 4 714 285 parts au maximum. Les parts non souscrites pourraient ne pas être émises, réduisant de ce fait le montant de l'émission. La direction de fonds se réserve le droit de racheter les parts non souscrites au terme du délai de souscription ou de placer celle-ci sur le marché, avec la diligence requise, avec le concours de la banque dépositaire ou de tiers.

La Baloise Gestion Immobilière SA utilisera le produit de l'émission pour acquérir au comptant un portefeuille immobilier constitué de 20 biens «Core/Core plus» de la Bâloise Assurance SA, Bâle, et de la Bâloise Vie SA, Bâle, qui iront rejoindre le fonds immobilier. En date du 14 juin 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a accordé à la direction de fonds une autorisation exceptionnelle pour l'acquisition des 20 biens immobiliers concernés, en dérogation de l'interdiction faite à l'art. 63, al. 2 et 4 LPCC, en relation avec l'art. 32a OPCC, d'acquérir des valeurs immobilières de personnes proches.

Le portefeuille immobilier à acquérir se compose d'immeubles résidentiels ainsi que d'immeubles à usage mixte (résidentiel et commercial) principalement situés dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants et ce, dans un total de neuf cantons. La part résidentielle s'élève à 77%, celle de bureaux, à 8%. Le portefeuille se répartit comme suit sur le plan géographique: Suisse du Nord-Ouest (30%), région du lac Léman (23%), Zurich (21%), Plateau (20%), Suisse orientale (4%) et Tessin (2%). Après l'acquisition du portefeuille, la diversification géographique demeurera conforme à la stratégie, la part de biens immobiliers dans la région du lac Léman pouvant être accrue.

Le prospectus d'émission relatif à l'augmentation de capital du Baloise Swiss Property Fund sera publié en temps utile, avant le début du délai de souscription, sur le site www.swissfunddata.ch et pourra aussi être obtenu gratuitement auprès de la direction de fonds, du distributeur ou de la banque dépositaire.

À propos du Baloise Swiss Property Fund

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse, de type «fonds immobilier», réservé à des investisseurs qualifiés. Il offre aux investisseurs la possibilité de participer au développement d'un portefeuille immobilier croissant principalement axé sur le résidentiel.

L'objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund est en premier lieu la création d'un produit courant stable au moyen d'investissements directs dans l'immobilier Core/Core plus suisse bénéficiant d'une très bonne situation et offrant une haute stabilité des produits et de la valeur. Le fonds immobilier a pour stratégie d'acquérir des biens immobiliers dans toute la Suisse afin de les conserver sur le long terme et d'optimiser leur potentiel de rendement. Il vise une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, une diversification sectorielle d'au moins 50% des immeubles en usage résidentiel et au maximum 50% en usage commercial.



Données relatives à l'augmentation de capital

Nom Baloise Swiss Property Fund Numéro de valeur / ISIN parts existantes BSPF 41455103 / CH0414551033 Numéro de valeur / ISIN droit de souscription 48659164 / CH0486591644 Forme juridique Fonds de placement contractuel Cercle des investisseurs Limité aux investisseurs qualifiés selon l'art. 10, al. 3, 3bis et 3ter LPCC Nombre de parts jusqu'à présent 2 750 000 Rapport de souscription 7 (sept) droits de souscription à l'achat de 5 (cinq) nouvelles parts Nouvelles parts émises Maximum 1 964 285 Volume d'émission Environ 200 millions de CHF Type d'émission L'émission s'effectue sur une base «best effort». Délai de souscription Du lundi 12 août 2019 au vendredi 23 août 2019, à 12 heures Libération Lundi 2 septembre 2019 Prix d'émission et commission d'émission 104.00 CHF net par nouvelle part, commission d'émission de 2%, dont 1,5% en faveur de la direction du fonds et 0,5% en faveur du Bâloise Swiss Property Fund. Négoce de droits de souscription Tout négoce de droits de souscription est exclu durant le délai de souscription. Formule pour le calcul du prix du droit de souscription Les droits de souscription non exercés au terme du délai de souscription seront rachetés par les nouveaux investisseurs ou par les investisseurs qui souscrivent au-delà de leurs droits de souscription et ce, selon la formule suivante: (moyenne des cours acheteur d'une part du fonds durant le délai de souscription moins le prix d'émission) divisée par 1.4 Si le calcul ne livre pas une valeur positive, la valeur du droit de souscription sera égale à zéro. Utilisation du produit de l'émission Le produit de l'émission servira à l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'environ 194 millions de CHF. Direction de fonds Baloise Gestion Immobilière SA, Bâle Distributeur Baloise Asset Management Suisse SA, Bâle Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich

Disclaimer:

Le fonds immobilier décrit dans ce communiqué de presse s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Vous trouverez les informations complètes relatives au fonds immobilier mentionné dans le rapport annuel disponible ainsi que dans les documents servant de base à un investissement éventuel. Ces documents peuvent être demandés gratuitement auprès de la direction de fonds, la Baloise Gestion Immobilière SA, Aeschengraben 21, 4051 Basel, du distributeur, Baloise Asset Management Suisse SA, Aeschengraben 21, 4002 Basel, ou de la banque dépositaire, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich.

