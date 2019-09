Augmentation de capital réussie pour le Baloise Swiss Property Fund

L'augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund qui a eu lieu entre le 12 août et le 23 août 2019 a suscité un très grand intérêt sur le marché. «Outre les investisseurs actuels, d'autres nouveaux investisseurs ont également pu être servis et le cercle des actionnaires a ainsi pu s'élargir», se réjouit Matthias Henny, CIO de Baloise Group.

L'émission des nouvelles parts s'est effectuée sur une base de commissions («best effort») dans le cadre d'une offre de souscription en Suisse. Aucun négoce de droits de souscription n'a eu lieu durant le délai de souscription. Dans un rapport de souscription de sept pour cinq (sept droits de souscription donnent droit à l'achat de cinq nouvelles parts), 1 964 285 nouvelles parts au prix d'émission unitaire de 104.00 CHF ont été souscrites dans le délai de souscription. La libération des nouvelles parts s'effectuera le 2 septembre 2019. À partir de cette date, 4 714 285 parts seront en circulation.

Au total, le produit de l'émission s'élève à environ 200 millions de CHF. Avec le capital désormais levé, un portefeuille immobilier contenant 20 biens fonciers pour une valeur de 194 millions de CHF est acquis. «Le succès de l'augmentation de capital confirme notre objectif de croissance dans la gestion pour compte de tiers et la demande toujours élevée des clients institutionnels pour des solutions de placement dans le secteur immobilier. Par conséquent, nous planifions en ce moment le lancement d'autres produits», déclare Dieter Kräuchi, CEO de la Baloise Gestion Immobilière SA.

Informations complémentaires

À propos de la Baloise Asset Management

Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management (DG AM) en 2001, la Baloise Asset Management Suisse SA offre des services de conseil en placements et de gestion de fortune. La Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants du groupe et de clients tiers en matière de produits financiers de qualité élevée et de services compétents de gestion de portefeuille. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les fonds des piliers 2 et 3a. En 2001 est fondée la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) afin de proposer des solutions de fonds propres à la Baloise pour les activités de vente. Enfin, 2018 marque le lancement des activités de la Baloise Gestion Immobilière SA.

​

