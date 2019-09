Avec Plug and Play, la Baloise est au cœur de l'innovation

Bâle, le 13 septembre 2019. En lançant une coopération avec le plus grand accélérateur au monde «Plug and Play», la Baloise s'assure un accès mondial à des start-up prometteuses. La collaboration avec Plug and Play vise également à renforcer les partenariats au sein des réseaux d'écosystème existants.

En lançant un partenariat avec l'accélérateur californien Plug and Play, la Baloise étend son portefeuille de partenariats d'innovation stratégiques - en plus du partenariat conclu avec F10, l'incubateur et l'accélérateur de fintech suisse basé à Zurich. La Baloise garantit ainsi que les besoins croissants de l'ensemble du groupe puissent être couverts au mieux dans tous les domaines de développement stratégiques importants. Plug and Play offre une plateforme d'innovation mondiale avec de nombreuses start-up qui se sont spécialisées dans les segments cibles de la Baloise. En font partie les domaines pour les écosystèmes de la Baloise «Home» et «Mobilité». Grâce à cette coopération, la Baloise accède à une plateforme d'innovation mondiale, avec la Silicon Valley comme pierre angulaire de la numérisation. La Baloise peut notamment nouer des contacts intéressants avec des start-up étrangères à l'assurance, apprendre des autres branches et aborder des groupes d'intérêt de manière ciblée. En même temps, Plug and Play dispose d'un grand réseau d'entreprises partenaires qui entretiennent des échanges intenses.

«Nous nous réjouissons du nouveau partenariat avec Plug and Play qui nous aidera à élargir notre réseau d'écosystème. Plug and Play nous donne la chance d'établir un réseau avec de nouveaux partenaires, en dépassant le cadre du cœur de métier de l'assurance», explique Sibylle Fischer, Manager Strategic Venturing & Startup Scouting à la Baloise. «Nous apprécions de pouvoir coopérer avec un important prestataire européen qui intègre déjà fortement des start-up dans sa stratégie. Nous avons hâte de voir ce que nous pouvons réaliser ensemble en créant un pont entre les écosystèmes d'innovation en Europe et dans le monde entier», déclare Robert Pechholz, Corporate Partnerships Manager Insurtech à Plug and Play.

À propos de Plug and Play

Plus grande plateforme d'innovation mondiale, Plug and Play met en œuvre chaque année plus de 50 programmes d'accélération dans le monde, propose aux grandes entreprises des innovations et est la société de capital-risque la plus active de la Silicon Valley. Depuis sa création en 2006, Plug and Play a permis d'accélérer plus de 2000 entreprises. En 2018, la société a investi à travers sa filiale de capital-risque, Plug and Play Ventures, dans 222 start-up (72% américaines et 28% internationales) et dispose actuellement de plus de 1000 sociétés en portefeuille. PayPal et Dropbox font notamment partie des sorties de portefeuille couronnées de succès.

Informations complémentaires

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81

Protection des données

À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu de la nouvelle législation sur la protection des données, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.