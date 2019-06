Baloise Bank SoBa soutient la conférence internationale sur l'élevage durable

Soleure, le 26 juin 2019. Baloise Bank SoBa alloue un soutien de 10 000 francs à l'International Conference on Production Diseases in Farm Animals. L' ICPD se tient tous les trois ans, soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Pour sa dix-septième édition, elle est accueillie cette année en Suisse, du 27 au 29 juin 2019, par un panel de scientifiques de la Faculté vetsuisse de l'Université de Berne.

« La Baloise attache une grande importance à la durabilité, et c'est pourquoi elle soutient cette conférence. Jeter un pont entre la recherche et l'intérêt que présente pour la population suisse une production de lait, viande et œufs durable, tenant compte du bien-être et de la santé des animaux, n'est pas la moindre de nos raisons », explique Michael Katzlberger, Head of Sales Private Banking de Baloise Bank SoBa. L'objectif premier de la conférence est de contribuer à une production durable de produits alimentaires d'origine animale. Des experts du monde entier tiendront à Berne des exposés thématisant l'élevage, la physiologie, la génétique, l'alimentation, le bien-être et la santé des troupeaux, ainsi que les interactions entre ces disciplines.

En tant qu'entreprise d'assurance et de prévoyance contribuant chaque jour au fonctionnement de communautés, d'entreprises et de l'économie en général, la Baloise est durable par nature. Son engagement pour un développement durable est pour elle une manière de prendre ses responsabilités. Et elle estime que ce développement ne doit pas s'arrêter à ses propres activités et à ses sphères directes d'influence, à savoir la gestion des risques, le domaine des investissements ou le développement de son personnel, mais aller, au contraire, bien au-delà. La Baloise est déterminée à encourager également par ses recherches prospectives des domaines qui lui sont étrangers, de façon à ce que soit atteint chacun des dix-sept objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. C'est pourquoi Baloise Bank SoBa soutient de ses fonds des domaines de ce point de vue essentiels, tels que la production de produits alimentaires.

