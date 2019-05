Baloise Immobilien Management AG: Poste clé repourvu

Baloise Immobilien Management AG est une direction de fonds immobilier autorisée par la FINMA ayant sous gestion les 7,1 milliards de francs de patrimoine immobilier de la Baloise. Le 1er octobre 2018, cette direction a placé avec succès sur le marché un premier produit immobilier de son propre cru s'adressant aux investisseurs qualifiés. Pour orchestrer maintenant la montée en puissance des activités destinées aux clients tiers et multiplier les produits de placement et les acquisitions de portefeuilles, a été nommé à la tête des achats et développements immobiliers stratégiques Khoa Trinh (50 ans), qui prendra ses nouvelles fonctions au sein de Baloise Immobilien Management AG le 1er juin 2019.

Khoa Trinh possède une longue expérience de ce genre de poste. Chief Investment Officer de la société immobilière Stone Estate.Swiss AG jusqu'en janvier dernier, il avait auparavant fait partie pendant 16 ans du groupe Swiss Life, où il avait commencé comme gestionnaire de portefeuille et responsable acquisitions & développements, avant d'exercer, les neuf dernières années, les fonctions de responsable acquisitions, désinvestissements et construction de Swiss Life Asset Managers, dans lesquelles il dirigeait toutes les opérations d'acquisition et de désinvestissement immobiliers, l'ensemble des travaux de construction ainsi que la totalité des développements de projet des activités suisses du groupe Swiss Life et gérait deux équipes représentant plus de 30 collaborateurs. Après ses études d'architecte à l'École polytechnique fédérale de Zurich, dont il est sorti architecte diplômé EPF, c'est comme Account Manager de MCR Managing Corporate Real Estate AG et comme Real Estate consultant de CBRE que Khoa Trinh a commencé sa carrière.

