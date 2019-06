Baloise Swiss Property Fund: augmentation de capital prévue pour l'acquisition d'un portefeuille d'immeubles

Le Baloise Swiss Property Fund, fonds de placement contractuel de type «fonds immobilier» réservé aux investisseurs qualifiés conformément à l'art. 10, al. 3, 3bis et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), a été lancé avec succès le 1er octobre 2018. Le portefeuille d'immeubles se compose au 31 mars 2019 de 35 immeubles ayant une valeur de marché avoisinant les 355,4 millions de CHF.

Toujours soucieuse de favoriser la croissance du Baloise Swiss Property Fund, la direction de fonds étudie la possibilité d'acquérir 20 immeubles de Bâloise Assurance SA et de Bâloise Vie SA d'une valeur de 193,9 millions de CHF. Le 14.06.2019, cette transaction a été autorisée par la FINMA conformément à l'art. 63 de la loi sur les placements collectifs.

Pour financer l'acquisition de ce portefeuille d'immeubles, l'émission de nouvelles parts est prévue à l'automne 2019. L'achat du portefeuille d'immeubles permettra aux investisseurs du Baloise Swiss Property Fund de bénéficier d'une plus grande diversification. Le portefeuille d'immeubles comprend 20 objets "Core/Core plus" répartis dans toute la Suisse. Ceux-ci se caractérisent par une localisation optimale à même de garantir une bonne stabilité des rendements et valeur. Le portefeuille d'immeubles se compose à 77% de logements.

Les conditions exactes de l'augmentation de capital prévue seront publiées à temps.

Informations sur le fonds

Nom Baloise Swiss Property Fund Numéro de valeur / ISIN 41455103 / CH0414551033 Devise du fonds Franc suisse Affectation des bénéfices Distribution Forme juridique Fonds de placement contractuel Cercle des investisseurs Limité aux investisseurs qualifiés conformément à l'art. 10 al. 3, 3bis et 3ter LPCC Direction de fonds Baloise Gestion Immobilière SA, Bâle Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich Négoce extra boursier Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich Date de lancement 01.10.2018

Autres informations

Communiqué de presse sous www.baloise.com

www.baloise-asset-management.com

Baloise Asset Management

Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management (DG AM) existe également l'entité Baloise Asset Management Suisse SA, dont les métiers sont le conseil en placement et la gestion de fortune. Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants de produits financiers et de gestion de portefeuille de haute qualité qu'éprouvent le groupe et les clients tiers. En 1995 est née la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP), qui gère les avoirs du 2e pilier ainsi que les avoirs 3a. En 2001 a vu le jour la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI), grâce à laquelle la Baloise a la possibilité de proposer en banque de détail ses propres solutions de fonds, et en 2018 a pris son envol opérationnel la Baloise Immobilien Management AG.

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations:tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations:tél.: +41 58 285 81 81

Protection des données

À Baloise Group, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.