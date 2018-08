Bâloise au fond du trou après sa performance sur six mois

Zurich (awp) - L'action Bâloise subissait de plein fouet la déception des investisseurs mardi en entame de séance à la Bourse suisse. L'assureur rhénan a douché les attentes des analystes à tous les niveaux sur les six premiers mois de l'année, attribuant ses déboires aux frais consentis pour l'abandon d'activités en Allemagne. Les premiers analystes se montraient magnanimes, les premiers intervenants nettement moins.

A 09h14, la nominative Bâloise abandonnait 2,4% à 151,60 francs suisses et héritait ainsi de la lanterne rouge provisoire d'un SLI en recul cosmétique de 0,01%.

Baader Helvea accueille une volée de chiffres "mitigée", mais souligne que la constitution de réserves pour le segment non-vie a été partiellement compensée par la performance dans le segment vie. Le courtier genevois anticipe des prises de bénéfices sur la journée et campe sur la recommandation "hold", assortie d'un objectif de cours de 150 francs suisses.

UBS demeure plus confiante pour l'évolution du titre et reconduit sa recommandation d'achat. L'établissement aux trois clés conserve aussi son objectif de cours de 170 francs suisses. Le numéro un bancaire helvétique souligne qu'hors constitution de réserves pour les affaires outre-Rhin, le bénéfice net aurait plus que comblé les attentes du marché.

La performance sous-jacente demeure saine, de l'avis de Vontobel également. La banque privée ne se prive toutefois pas non plus d'épingler l'accumulation de réserves pour l'abandon d'un portefeuille en Allemagne et confirme sa recommandation neutre ainsi que son objectif de cours de 162 francs suisses.

En sus des effets non récurrents en Allemagne, les dégâts des orages ont aussi péjoré la performance dans le segment non vie, relève la Banque cantonale de Zurich. L'établissement zurichois salue nonobstant le rendement des placements et le niveau de fonds propres.

jh/al/rp