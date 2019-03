Baloise et insurninja assurent la scène suisse du gaming et de l'e-sport

Bâle, le 19 mars 2019. Sur la lancée de sa stratégie « Simply Safe » la Baloise noue une coopération avec insurninja, start-up spécialisée dans la conception et la distribution de produits d'assurance spécialement conçus pour l'univers de l'e-sport, du gaming et du divertissement électronique. Voilà donc pour la Baloise une belle opportunité d'étendre son écosystème « Home » à ce marché en plein essor, d'acquérir de précieux savoir-faire et de fournir à un vaste segment de clientèle des solutions d'assurance sur mesure.

Via son site, insurninja, une start-up de Düsseldorf, est également présente en Suisse, où elle propose aux gamers et aux athlètes de l'e-sport des solutions d'assurance exclusives. Boostée par l'interaction avec la communauté des gamers, sa gamme de produits devrait connaître une évolution rapide, lui permettant de garantir à ses clients du monde réel une sécurité personnelle, financière et juridique analogue à celle qui prévaut dans l'espace virtuel. Innovante, proche du client, axée sur la sécurité et cadrant bien avec la stratégie « Simply Safe » de la Baloise, la mission d'insurninja formera la base sur laquelle l'écosystème « Home » de la Baloise sera élargi au secteur en plein boom du gaming et de l'e-sport.

Des produits sur mesure pour une communauté de fans en forte croissance

Il y a déjà deux ans, la Baloise a été le premier assureur de Suisse à prendre pied dans le gaming et l'e-sport en proposant son produit « Gaming Gear Insurance ». Les fans de l'e-sport sont ceux dont, toutes disciplines confondues, le nombre augmente le plus rapidement. Le marché général du gaming connaît depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres. La Suisse compte jusqu'à 1,5 million de gamers actifs. En charge des coopérations à la Baloise Suisse, Corsin Sulser estime que ce nouveau partenariat sera pour la Baloise l'occasion de nouer de nouveaux points de contact et d'attirer sur elle l'attention d'un segment de clientèle en forte progression : « L'extension de l'e-sport et du gaming est énorme. Le partenariat stratégique avec insurninja va ouvrir à nos solutions d'assurance de nouveaux segments de clientèle ainsi que de nouveaux canaux de distribution. » Directeur et cofondateur d'insurninja GmbH, Tim Schlawinsky, se félicite, lui aussi, de ce partenariat : « La Baloise met dans la corbeille de cette coopération une expérience du monde de l'assurance de plus de 150 ans, et nous une connaissance à 360 degrés de la communauté du gaming. Ensemble, nous avons de quoi apporter aux besoins de ce groupe spécifique de clients des solutions optimales.»

"Je suis toi et tu es moi"

Avec son entrée sur le marché Suisse, insurninja lance également sa première campagne publicitaire. Insurninja transforme le monde du jeu dans le spot publicitaire frais et audacieux : Les avatars du jeu parlent pour une fois. Basé sur des jeux populaires, les personnages du jeu se tournent vers leurs joueurs et leur demandent de l'aide. L'idée est aussi simple que logique. Si l'avatar est lésé, le joueur sera également lésé. Il est valable : "Je suis toi et tu es moi. Si tu te protèges, pourquoi tu ne me protèges pas également?"

Autres informations

Ce communiqué de presse sous www.baloise.com

www.insurninja.ch

Protection des données

À Baloise Group, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations:tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: tél.: +41 58 285 81 81