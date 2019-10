Bâloise investit dans la jeune pousse gowago.ch

Zurich (awp) - L'assureur Bâloise a investi dans la jeune pousse gowago.ch, une plateforme de leasing automobile, spécialisée dans les véhicules d'occasion en Suisse. Le montant de la transaction n'a cependant pas été divulgué.

Actuellement, l'offre de la plateforme comprend 10'000 voitures. En un an et demi, gowago.ch a dénombré plus de 1000 clients. Cette coopération avec Bâloise offre une nouveauté: tous les frais liés au véhicule, de la taxe de circulation à l'assurance automobile, peuvent dès à présent être réglés avec la mensualité de leasing via gowago.ch, précise jeudi le communiqué.

"L'objectif du partenariat est de développer conjointement le premier service complet et indépendant de leasing pour les voitures d'occasion en Suisse. Nous visons ainsi pour nos clients une transparence des coûts totalement planifiable", a déclaré Wolfgang Prasser, membre du comité de direction de Bâloise en Suisse, cité dans le communiqué.

Il est notamment possible d'adapter individuellement la somme à payer tous les mois en fonction de l'acompte, du kilométrage et de la durée.

lk/jh