Zurich (awp) - Bâloise, via son fonds immobilier Bâloise Gestion Immobilière, a procédé à une augmentation de capital de 200 millions de francs suisses pour financer l'acquisition d'un important portefeuille immobilier, a annoncé l'assureur lundi.

Le groupe veut émettre près de 2 millions de nouvelles actions au maximum, portant le nombre de titres en circulation à 4,7 millions, contre 2,8 millions actuellement. Le délai de souscription débute le 12 août, a précisé Bâloise dans un communiqué.

L'opération permettra au groupe d'acquérir en numéraire un portefeuille immobilier constitué de 20 biens de Bâloise Assurance et de Bâloise Vie pour un total de 194 millions de francs suisses.

Le portefeuille immobilier devant être racheté se compose d'immeubles résidentiels et de bâtiments à usage mixte résidentiel et commercial, principalement situés dans des agglomérations de plus de 100'000 habitants dans neuf cantons. La part résidentielle s'élève à 77% et celle de bureaux à 8%.

