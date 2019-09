Bubble Box élargit son offre de services avec la Baloise

Bâle, le 26 septembre 2019. Grâce à une expansion géographique, l'écosystème «Home» gagne en importance en Suisse: la start-up Bubble Box, une société d'entretien du linge et des textiles dans laquelle la Baloise a acquis une participation majoritaire au printemps dernier dans le cadre de sa stratégie Simply Safe, propose désormais ses services à Zoug, à Lucerne et à Winterthour. Par ailleurs, l'entreprise continue de se développer dans la région de Zurich également. L'objectif de Bubble Box est de rendre le service en ligne d'entretien du linge et des textiles disponible dans toute la Suisse, aussi rapidement que possible. La Baloise accorde beaucoup d'attention aux opérations de mise en place et de développement dans l'écosystème «Home» afin de renforcer encore davantage des services qui se distinguent par leur simplicité et leur sécurité, et ce, conformément à sa stratégie.

Développement de l'offre à Zurich et désormais à Zoug, à Lucerne et à Winterthour

Bubble Box propose désormais ses services d'entretien du linge et des textiles également dans les villes de Zoug, de Lucerne et de Winterthour via sa plateforme en ligne. Parallèlement, Bubble Box renforce sa présence dans la région de Zurich en couvrant les villes de Wallisellen, de Dietlikon, de Brüttisellen, de Dübendorf, de Wangen, d'Opfikon, de Glattbrugg, de Rümlang, de Bassersdorf et de Kloten, en plus de ses clients zurichois. Dans un avenir proche, l'entreprise prévoit d'étendre ses activités à Bâle et à Berne, ainsi que de lancer son offre dans des premières villes en Suisse romande.

Bubble Box propose également ses services dans le cadre d'un partenariat avec la filiale de la Baloise MOVU. Les synergies qui existent entre ces deux entreprises innovantes et spécialisées dans la numérisation sont ainsi exploitées de manière optimale.

Jakob Hirzel, fondateur et CEO de Bubble Box: «Nous sommes très heureux de voir que, à peine quelques mois après l'annonce du partenariat, nous pouvons déjà étendre nettement notre couverture géographique et générer ainsi de premières synergies dans le réseau de coopération de l'écosystème «Home». Cela nous permet de simplifier considérablement la vie de nombreux nouveaux clients, et ce, selon la devise: Fais ce que tu as à faire, nous nous occupons de ton linge».

Laver son linge en quelques minutes seulement

La start-up, établie à Zurich, propose des services de lessive et d'entretien des textiles pouvant être réservés en quelques clics via sa plateforme en ligne. La collecte et la livraison des vêtements nettoyés à l'heure souhaitée et au lieu souhaité - par exemple, option tout confort, à domicile - sont comprises dans la prestation. Le service de livraison à domicile de Bubble Box a ceci d'unique qu'il propose un créneau de 30 minutes seulement pour la collecte et la livraison, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les clients. Ce service permet ainsi d'intégrer dans le quotidien les corvées domestiques pesantes et chronophages en un clic.

Au sujet de Bubble Box

Bubble Box AG a été mise en place par Jakob Hirzel, son fondateur, et par l'entrepreneur Roger Umbricht. La société de services en ligne d'entretien du linge et des textiles a lancé ses activités en 2017 à Zurich. Depuis sa fondation, Bubble Box enregistre un taux de croissance continu.

