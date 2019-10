Campagne employeur: à la Baloise, il est possible de discuter de ses plans de carrière directement avec le CEO

Bâle, le 31 octobre 2019. Après le lancement réussi de la campagne #worklifebaloise en juin 2019 et de la première offre donnant la possibilité d'appeler le CEO Suisse Michael Müller pendant une journée, le CEO Call passe au deuxième volet. Michael Müller se tient aujourd'hui de nouveau à la disposition des personnes qui souhaitent l'appeler pour dialoguer personnellement avec lui. De 8 heures à 17 heures, les personnes intéressées peuvent ainsi lui poser des questions sur leur carrière et sur la culture d'entreprise. L'action a lieu dans le cadre de la campagne employeur #worklifebaloise: «Nous remettons le monde du travail en question.» Cette campagne vise à accroître la notoriété de la Baloise, à rompre avec l'image d'une branche conservatrice et à continuer d'améliorer sa réputation comme employeur innovant.

Postuler ou parler carrière