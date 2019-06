Campagne employeur: la Baloise remet le monde du travail en question

Bâle, le 4 juin 2019. C'est en posant des questions audacieuses et en faisant preuve de courage en matière de transparence que la Baloise lance sa nouvelle campagne employeur «#worklifebaloise». À partir de juin 2019, le prestataire de services financiers invite dans toute la Suisse à remettre le monde du travail en question et à oser discuter des plans de carrière directement avec le CEO. Cette campagne vise à accroître sa notoriété, à rompre avec l'image d'une branche conservatrice et à continuer d'améliorer sa réputation comme employeur innovant.

«Un parcours professionnel se trace-t-il toujours en ligne droite?»; «Et si on faisait du mardi un dimanche?»; «Est-il plus malin de réfléchir que d'agir?»: c'est avec ces questions philosophiques et audacieuses sur le monde du travail que la Baloise donne l'image d'un employeur courageux et humain dans une société marquée par la numérisation. L'avenir n'est pas prévisible et le changement ne peut se faire qu'ensemble, avec une volonté de renouvellement, le plaisir d'apprendre et la participation de tous les collaborateurs.

L'action «Pourquoi ne parleriez-vous pas de vos plans de carrière avec notre CEO?» démontre également que la Baloise communique d'égal à égal avec ses candidats. Le numéro de téléphone du CEO Michael Müller sera indiqué toute une journée sur différentes affiches afin que les personnes intéressées puissent s'entretenir avec lui sur le travail au sein de la Baloise.

La campagne de la Baloise s'inscrit dans le cadre d'un portail employeur complètement remanié qui comprend une page carrières avec plus de 300 portraits de collaborateurs et un nouvel univers visuel mettant en avant des collaborateurs de l'entreprise. En tant qu'employeur, la Baloise a déjà fait parler d'elle plusieurs fois cette année, par exemple avec la suppression des certificats médicaux pour les absences de courte durée, l'introduction de changement de perspectives pour tous les collaborateurs et un jeu de société pour la communication stratégique. La certification avec le «label Friendly Work Space» que la Baloise possède depuis 2010 et qu'elle a obtenu en 2016 avec la meilleure note démontre également que le prestataire de services financiers attache depuis longtemps une grande importance au bien-être de ses collaborateurs.

Employant 7200 collaborateurs à travers le monde, dont 3800 en Suisse, Baloise Group s'est fixé comme objectif de devenir l'un des employeurs leaders de sa branche d'ici 2021.

