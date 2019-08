Changement à la direction de Baloise Group

En plus de vingt ans d'activité à la Baloise, Thomas Sieber a fait bouger bien des choses, notamment, les douze dernières années, comme membre de la direction du groupe et responsable de Corporate Center, dans les importants domaines de la transformation culturelle et de l'innovation stratégique. Sous sa conduite a par exemple été lancée Friday, l'une des fintechs assurantielles les plus en pointe d'Allemagne. À quoi s'ajoutent, dans le contexte de la transformation culturelle de la Baloise, des mesures visant à faire de celle-ci l'un des employeurs les plus recherchés de son secteur.

« Je regrette vivement le départ de Thomas Sieber, véritable plaque tournante, à la tête de Corporate Center, de nombreux grands et importants projets du groupe. Nous perdons en lui un collègue expérimenté et innovant, ainsi qu'un grand contributeur au succès de l'entreprise. Je lui souhaite au nom de toute la direction du groupe une entière réussite comme executive coach et board consultant indépendant », dit Gert De Winter, Group CEO de la Baloise.

Thomas Sieber restera jusqu'à l'été 2020 membre de la direction du groupe et responsable de Corporate Center. Il ne sera pas remplacé à la direction du groupe. Dorénavant, les divisions Group Strategy & Digital Transformation, Group HR, Service juridique et fiscal ainsi que Compliance rapporteront directement au Group CEO, et Merger & Aquisitions, Group Procurement et Run-off seront rattachés au ressort du Group CFO.

