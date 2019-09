Changements au sein du comité de direction de la Baloise Suisse

Bâle, le 18 septembre 2019. Thomas Schöb et Yannick Hasler deviendront membres du comité de direction de la Baloise Suisse à compter du 1er janvier 2020. Thomas Schöb prendra la tête de la division Sinistres, et Yannick Hasler succédera à Wolfgang Prasser comme responsable Management des produits Clients privés.

En juillet 2019, la Baloise avait annoncé que Mathias Zingg, jusqu'alors responsable Sinistres, reprendrait la direction de la division Distribution et Marketing. Thomas Schöb, jusqu'ici responsable Management des produits Vie collective, ayant été nommé nouveau responsable de la division Sinistres, ce poste vacant sera occupé à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, Yannick Hasler, jusqu'ici responsable Pricing, succédera à Wolfgang Prasser à la tête de la division Management des produits Clients privés. Wolfgang Prasser quitte le comité de direction de la Baloise Suisse de sa propre initiative, mais continuera de mettre son savoir-faire et ses compétences au service de l'entreprise en tant que Senior Business Consultant du département Group Strategy and Digital Transformation.

Thomas Schöb (44 ans, suisse), a suivi une formation de physicien à l'école polytechnique fédérale (ETH) de Zurich et est entre autres titulaire d'un Master of Business Administration de l'Université de Rochester. Il a rejoint la Baloise en 2002 et y a occupé différentes fonctions, la dernière étant celle de responsable Management des produits Vie collective pour l'ensemble de l'activité Vie collective de la Baloise en Suisse.

Yannick Hasler (41 ans, suisse) travaille lui aussi depuis 2002 pour la Baloise. La dernière fonction que ce diplômé en sciences économiques (lic. rer. pol. de l'Université de Bâle) y ait exercée est celle de responsable Pricing. Il était alors en charge de la tarification dans les divisions Management des produits Clients privés et Clients entreprises. Auparavant, il avait entre autres dirigé pendant huit ans la division Assurances véhicules à moteur.

Michael Müller, CEO de la Baloise Suisse, se félicite de ces nominations: «En étant capable de pourvoir les deux postes vacants au comité de direction en interne, la Baloise a de nouveau prouvé l'excellence de sa politique de promotion de la relève. Nous avons nommé Thomas Schöb et Yannick Hasler, deux collègues talentueux et compétents, au terme d'un processus d'évaluation exigeant auquel ont participé des candidats internes et externes. Avec leur détermination et leur force d'innovation, ils contribueront avec l'ensemble du comité de direction à ce que la Baloise continue de prospérer en Suisse et qu'elle reste toujours pleinement au service de ses clients.»

Informations complémentaires

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81

Protection des données

À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu de la nouvelle législation sur la protection des données, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.