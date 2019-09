Deux nouveaux membres au comité de direction de Bâloise Suisse

Zurich (awp) - Thomas Schöb et Yannick Hasler deviendront membres du comité de direction de Bâloise Suisse à compter du 1er janvier 2020. Le premier prendra la tête de la division Sinistres et le second sera responsable de la gestion des produits clients privés, selon un communiqué paru mercredi.

En juillet, Bâloise avait annoncé que Mathias Zingg, responsable Sinistres, reprendrait la direction de la division Distribution et Marketing. Thomas Schöb, jusqu'ici responsable de la gestion des produits Vie collective, ayant été nommé nouveau responsable de la division Sinistres, ce poste vacant sera occupé à compter du 1er janvier 2020. Thomas Schöb a rejoint la société en 2002.

Yannick Hasler, jusqu'ici responsable de la tarification (Pricing), succédera à Wolfgang Prasser à la tête de la division Management des produits Clients privés. Il travaille lui aussi depuis 2002 pour le groupe d'assurance.

Wolfgang Prasser quitte le comité de direction de Bâloise Suisse de sa propre initiative, d'après le document, mais continuera en tant que Senior Business Consultant du département Stratégie et transformation numérique du groupe.

