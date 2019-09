Zurich (awp) - Bâloise Holding émet un emprunt sous direction d'UBS, Credit Suisse et de la Banque cantonale de Bâle. Les conditions:

montant: 125 mio CHF taux: 0% prix d'émission: 100,907% durée: 1 an et 180 jours, jus. 25.03.2021 libération: 25.09.2019 Yield To Maturity: -0,60% no valeur: 49'669'299 (4) rating d'émetteur: A- (S&P) cotation SIX: dès le 23.09.2019

