FRIDAY, assurtech de la Baloise, étend son offre

Bâle, le 12 juillet 2019. Alors que débutait la phase stratégique Simply Safe, la Baloise a annoncé la fondation de FRIDAY, le premier assureur numérique en Allemagne. Depuis lors, FRIDAY séduit les clients en quête d'une assurance automobile facile à conclure et flexible sur le plan des coûts. Le concept a fait ses preuves , et l'assureur numérique leader propose désormais une assurance mobilier de ménage. Par ailleurs, il présente une innovation en Allemagne.

«Je suis ravi de voir FRIDAY franchir cette étape importante de son développement. FRIDAY est arrivée à maturité et a fait un grand pas dans la réalisation de son ambition, qui est de devenir l'assureur numérique le plus apprécié d'Allemagne», commente Gert De Winter, CEO de Baloise Group.

Des assurances mobilier de ménage entièrement numériques et résiliables à tout moment

FRIDAY étend son offre et propose désormais des assurances mobilier de ménage. Elle poursuit ainsi sa croissance qui lui permettra de devenir l'assureur numérique le plus apprécié d'Allemagne. Comme l'assurance automobile, l'assurance mobilier de ménage est entièrement numérique et convainc par son bon rapport qualité-prix. La police peut en outre être résiliée à tout moment.

En proposant cette assurance mobilier de ménage, FRIDAY répond résolument au souhait de confort et de simplicité des clients. Les produits de FRIDAY offrent une expérience numérique de haut niveau et peuvent être conclus via un smartphone, dans l'esprit de l'approche mobile-first.

Comme pour son assurance automobile, FRIDAY est restée fidèle à son approche centrée sur les clients: elle a optimisé le produit et les prestations en fonction de leurs retours. Les prestations supplémentaires «Vol de vélo» et «Bris de glaces» peuvent être ajoutées au produit principal de façon souple.

De plus, FRIDAY innove dans le domaine de l'assurance mobilier de ménage en proposant le «Mode zen». Les clients optant pour cette prestation supplémentaire seront également indemnisés pour les sinistres occasionnés par des événements imprévus. Le «Mode zen» comble ainsi la lacune d'assurance des risques sans nom et indemnise également les dommages dus à la maladresse, par exemple le bris du téléviseur qu'on a fait tomber en passant l'aspirateur ou l'endommagement de meubles lors d'un déménagement.

Répondre avec flexibilité aux souhaits des clients

FRIDAY continuera de développer son offre en s'appuyant sur les retours des clients et les expériences faites. Les clients profiteront eux aussi des améliorations apportées aux prestations. Le nouveau produit d'assurance se fonde pour l'essentiel sur la dernière version du système de base d'assurance Guidewire. «L'assurance mobilier de ménage FRIDAY a été développée avec les clients pour les clients. Il n'a fallu que trois mois pour développer le produit et le lancer sur le marché, ce qui prouve la performance de FRIDAY et de Baloise Group», déclare le CEO Christoph Samwer, qui dirige l'équipe de FRIDAY en Allemagne.

Plus d'informations

Communiqué de presse sur www.baloise.com

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81

Protection des données

À Baloise Group, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.