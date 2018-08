Hausse des opérations d’intérêts et des mandats de conseil

Au premier semestre 2018, la Baloise Bank SoBa poursuit sa croissance du bénéfice net de 3,2%, à 13,7 millions de CHF.

Le modèle commercial «banque et assurance» comme moteur de croissance: les mandats de gestion de fortune et de conseil ont progressé de 27% au cours du premier semestre pour atteindre désormais plus de 2000 mandats.

Opérations d'intérêts malgré les taux d'intérêt du marché historiquement bas: dans un environnement toujours difficile, la banque a pu augmenter les opérations d'intérêts de 3,1% à 39,7 millions de CHF.

Innovation dans le secteur bancaire: la Baloise Bank SoBa a lancé une hypothèque modulable qui, avec un taux d'intérêt de base attrayant, comprend un financement sur mesure pour le client et une protection contre les risques.

Compte tenu de l'environnement de marché qui reste exigeant, la Baloise Bank SoBa présente une évolution extrêmement réjouissante de ses résultats. Jürg Ritz, CEO de la banque, déclare: «Je suis très satisfait du premier semestre 2018. Malgré la persistance des taux bas, nous pouvons faire état d'une hausse du résultat des opérations d'intérêts et d'une légère progression du bénéfice. De plus, nous avons à nouveau réussi à générer un avantage pour les clients grâce à notre modèle commercial de banque et d'assurance, comme en témoignent la forte augmentation de la demande de mandats de gestion de fortune et de conseil ainsi que l'intérêt suscité par l'hypothèque modulable qui vient d'être lancée.»

Les mandats de gestion de fortune comme moteur de croissance

Les mandats de gestion de fortune et de conseil ont continué d'augmenter au cours du premier semestre pour atteindre plus de 2000 mandats. Par rapport à la fin 2017, cela représente une augmentation de 27%. L'orientation stratégique dans le domaine de compétences Prévoyance & Patrimoine suit ainsi la voie souhaitée. Par rapport à la même période de l'année précédente, le volume des dépôts a également connu une évolution réjouissante, l'afflux de nouveaux fonds ayant plus que doublé. Le résultat des opérations d'intérêts s'est amélioré de 3,1% à 39,7 millions de CHF, tandis que le bénéfice net s'est établi à 13,7 millions de CHF (+3,2%) malgré une légère hausse des charges.

Innovation sur le marché des affaires hypothécaires: introduction d'une hypothèque modulaire

Après l'introduction de l'hypothèque mobile à l'automne 2017 grâce à laquelle le client peut facilement et 24h/24 faire évaluer son bien immobilier, établir une offre pour son hypothèque ou conclure une hypothèque en ligne, la Baloise Bank SoBa continue d'innover dans le secteur hypothécaire avec le lancement de l'hypothèque modulable au premier trimestre 2018. L'offre consiste en une hypothèque à taux fixe flexible unique en son genre avec une protection personnalisée pour le client. Avec les modules optionnels, le client bénéficie d'une grande flexibilité, par exemple sous la forme d'une couverture anticipée des taux d'intérêt, d'un amortissement direct, d'un ajustement flexible de l'hypothèque et de produits d'assurance supplémentaires sur mesure.

«Je me réjouis particulièrement du lancement de l'hypothèque modulable, car il s'agit d'un produit développé conjointement par la banque et l'assurance qui permet à notre entreprise de se différencier sur le marché. De plus, nous pouvons renforcer notre prestation de conseil au profit de nos clients», explique Jürg Ritz.

