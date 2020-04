Information préalable relative à l'assemblée générale de Bâloise Holding SA

L'assemblée générale de Bâloise Holding SA se tiendra, comme prévu, le 24 avril 2020. En application des restrictions que, réagissant à l'éruption du COVID-19, le Conseil fédéral suisse a décrétées pour les rassemblements publics, les actionnaires ne pourront pas y participer physiquement. Ils auront toutefois la possibilité d'exercer leur droit de vote, soit par écrit soit par voie électronique, via le représentant indépendant. Les documents de vote sont d'ores et déjà disponibles sous www.baloise.com et ils ont été envoyés aujourd'hui même aux actionnaires, qui ont ainsi la possibilité de nous communiquer par écrit les points qu'ils souhaitent voir traiter en assemblée générale.

En tenant son assemblée générale ordinaire à la date prévue, la Baloise se met en situation de clore son exercice 2019 avec l'approbation de ses actionnaires et de leur verser le dividende de 6.40 francs par action, c'est-à-dire augmenté des 40 centimes approuvés dans le cadre de son assemblée générale.

Le résultat des scrutins et l'allocution du président seront publiés sur www.baloise.com une fois l'assemblée générale terminée.

Autres informations

Dates importantes

Mardi, 28 avril 2020: date ex-dividende

date ex-dividende Jeudi, 30 avril 2020: échéance du dividende

échéance du dividende Jeudi, 27 août 2020: clôture semestrielle 2020

clôture semestrielle 2020 Jeudi, 29, octobre 2020: journée des investisseurs

