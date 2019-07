It takes two: la Bâloise renforce son modèle commercial dual avec sa campagne de promotion de la marque

Bâle, le 9 juillet 2019. L'amour est plus beau à deux que seul, c'est le message véhiculé par le classique de la soul «It takes two». Le même principe vaut aussi pour les prestations financières. Certes, il est possible de réunir tout ce dont on a besoin en passant par différents prestataires, mais on obtient un avantage client absolu seulement lorsque l'on peut proposer des solutions d'assurance et de banque d'un seul et même prestataire de services. Voilà pourquoi la Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa ont jeté leur dévolu sur la chanson-titre «It takes two».

«It takes two» de Marvin Gaye et Kim Weston est la chanson qui souligne parfaitement la proposition unique de vente de la Bâloise associant l'assurance et la banque. Tel est le message central du nouveau spot TV qui est diffusé sur différentes chaînes. «Je me réjouis du lancement de la nouvelle campagne qui met l'accent sur notre modèle commercial dual», déclare Michael Müller, CEO de la Bâloise Suisse. «Elle contribue à mieux nous faire connaître auprès du public et nous aide dans notre objectif d'acquérir de nouveaux clients. En même temps, ce spot nous permet aussi de rappeler à nos clients l'association de prestations d'assurance et de banque.»

Ainsi, la fin du spot voit juste: Ensemble, nous sommes simplement meilleurs.

Présence pendant tout l'été



En mettant l'accent sur la marque, le spot n'est rattaché à aucune période précise de l'année. Hormis une petite interruption, le spot passera à la télévision pendant presque tout juillet et août. Pendant cette période, il sera aussi diffusé en continu en ligne ainsi que dans les cinémas en plein air dans toute la Suisse.

Promotion régionale de la marque par des affiches

La campagne nationale à la télé et en ligne s'accompagne d'une campagne d'affichage sur mesure au niveau régional. Au centre de cette campagne, on ne retrouve pas le modèle commercial «assurance et banque» mais la promesse de la Bâloise à ses clients entreprises d'être un prestataire de service aussi facile et accessible que possible. Puisque les affiches reproduisent des sinistres vécus et des témoignages de véritables clients, elles sont authentiques et montrent de manière sincère l'approche partenariale de la Bâloise en cas de sinistre.

