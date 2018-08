L’avion antigrêle de la Bâloise protège la Suisse des dommages dus aux grêlons

Bâle, le 13.08.2018. Déjà forte d'une longue culture de prévention et de sécurité, la Bâloise inaugure avec son avion antigrêle, dernier-né de ses projets, une nouvelle et importante phase de sa stratégie de prévention: elle est la première entreprise de Suisse à faire décoller un petit avion spécialement équipé à cet effet pour protéger la population contre les dégâts causés par la grêle.

Chaque année la grêle inflige aux cultures des dégâts représentant des millions de francs de perte pour l'économie suisse ainsi que de grosses dépenses de temps et d'énergie pour les sinistrés. En élargissant l'éventail de ses prestations en cas de grêle, la Bâloise fait dans le cadre de sa stratégie «Simply Safe» et de son focus systématique sur le client un grand pas en avant. Au drive-in spécial grêle pour l'expertise accélérée, sur les lieux mêmes du sinistre, des dégâts occasionnés aux véhicules vient s'ajouter l'avion antigrêle de la Bâloise, lequel concourt à réduire ou à empêcher purement et simplement les chutes de grêle et les dommages qu'elles peuvent entraîner.

Les nuages de grêle «vaccinés» à l'iodure d'argent

Pour réduire dans des proportions allant jusqu'à 50% la probabilité d'une chute de grêle, un petit avion équipé d'un dispositif de pulvérisation va se positionner sous le nuage de grêle et libérer au centre des vents ascendants de l'iodure d'argent écologiquement neutre. Faisant office de noyau de glace, celui-ci va empêcher la formation des gros grêlons, ceux qui provoquent les dégâts. En lieu et place vont se multiplier de petits cristaux de glace, que leur descente vers la terre transformera en bouillie de neige ou - idéalement - en pluie. «En Allemagne, en Autriche et aux États-Unis, il y a des dizaines d'années que cette technique de prévention est utilisée avec succès. Grâce à l'avion antigrêle de la Bâloise, la Suisse profitera à son tour de ce moyen efficace d'empêcher les dégâts causés par la grêle. La voiture neuve toute cabossée par des grêlons appartient dans le meilleur des cas au passé, et c'est tant mieux pour nos clients, de même que pour les habitants des régions préservées», se réjouit Mathias Zingg, membre de la direction et responsable Sinistres de la Bâloise Assurances.

L'avion antigrêle de la Bâloise n'attend que le moment de décoller de l'aérodrome de Birrfeld, d'où il couvrira, dans un premier temps, la Suisse alémanique. Une extension de la flotte à la Romandie et à la Suisse italienne est actuellement à l'étude.

Événement médias le 16 août 2018

Les représentants des médias intéressés sont cordialement invités à découvrir l'avion antigrêle de la Bâloise sur l'aérodrome de Birrfeld, 5242 Lupfig, et à poser des questions aux représentants de la Bâloise ainsi qu'aux pilotes.

16 août 2018 à partir de 11 h 00 sur l'aérodrome de Birrfeld à Lupfig.

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire préalablement à la manifestation à l'adresse media.relations@baloise.com.

Autres informations

Ce communiqué de presse avec photo sur www.baloise.com

www.baloise.ch/avion-antigrele

Teaser: https://youtu.be/k4xJPTgnnUo

Making of: https://youtu.be/FaML0kUAjHg

Explication technique: https://youtu.be/fKEEaJ9qYuE (en allemand)

Protection des données

À Baloise Group, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: +41 58 285 82 14

Investor Relations: +41 58 285 81 81