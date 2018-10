La Baloise Asset Management lance son premier fonds immobilier

Avec le lancement du «Baloise Swiss Property Fund», Baloise Group a pu placer avec succès un volume d'émission de 275 millions de CHF. Parmi les investisseurs, on compte entre autres des caisses de pension, des banques, des gérants de fortune et des family offices. Avec cette émission, une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de la gestion pour compte de tiers de l'Asset Management de Baloise Group a été franchie. Le Baloise Swiss Property Fund offre aux investisseurs la possibilité de participer à l'évolution haussière d'un portefeuille immobilier centré sur le secteur résidentiel et la qualité de l'emplacement.

Ce fonds immobilier suisse s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés. Il a été libéré le 1er octobre 2018 et est entièrement investi, étant donné qu'il a été doté d'un portefeuille initial largement diversifié de 35 immeubles appartenant au portefeuille immobilier de Baloise Group. La sélection des immeubles reflète le portefeuille immobilier de la Bâloise. «Le fonds offre ainsi une opportunité d'investissement qui génère un rendement dès le premier jour et qui minimise simultanément les risques grâce à un portefeuille largement diversifié», explique Dieter Kräuchi, CEO de la Baloise Gestion Immobilière SA.

