La Bâloise Assurances prolonge son contrat de sponsoring avec la BALOISE SESSION

Bâle, le 19 août 2019. Dans le cadre de ses activités de sponsoring en termes de musique en Suisse, la Bâloise Assurances s'engage pour cinq années de plus (2021-2025) en tant que Presenting Sponsor de la BALOISE SESSION. Les événements déjà remarquablement établis que la Bâloise Assurances organise dans la sphère musicale continueront d'avoir lieu sous le label «Baloise goes Music».

La Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa s'engagent depuis plus de 20 ans en faveur de la musique et continuent à placer cet art au centre de leurs activités de sponsoring. Avec la prolongation de son contrat de Presenting Sponsor de la BALOISE SESSION, festival de musique connu pour son ambiance intime de club éclairé à la lueur de bougies, la Baloise affirme une fois de plus son engagement musical. «La musique rassemble les gens et permet d'exprimer des émotions. Avec ‹Baloise goes Music›, nous sommes fiers de contribuer à la diversité de la scène musicale en Suisse et d'aller chaque année à la rencontre des 20 000 spectateurs d'une façon qui les touche», confie Michael Müller, CEO de la Bâloise Assurances Suisse.



La Bâloise Assurances s'engage comme Presenting Sponsor de la BALOISE SESSION sous l'étiquette «Baloise goes Music». Dans le cadre du festival, elle a lancé «Baloise Exclusive», une manifestation réservée aux clients de la Baloise, ainsi que «Baloise on Tour», la tournée de concerts programmés dans toute la Suisse. «Baloise Only» enfin est un concert destiné aux collaborateurs de la Baloise. Autant d'événements qui se sont établis avec succès au cours des dernières années.

«À la Bâloise Assurances, la musique a certes une grande importance pour le sponsoring, mais constitue également un élément central de notre publicité», précise Marc Hallauer, responsable Marketing & E-Commerce à la Bâloise Assurances. Le spot de marque et d'image réalisé sur le thème «Bâloise Assurances et Baloise Bank SoBa: ensemble, nous sommes simplement meilleurs», dans lequel la chanson «It takes two» de Marvin Gaye et Kim Weston joue un rôle essentiel, en est l'exemple le plus récent.

«Nous sommes ravis d'avoir un tel Presenting Sponsor. L'engagement de la Bâloise Assurances dans le domaine de la musique est solide, durable, et concrétisé de manière cohérente», se réjouit Beatrice Stirnimann, CEO de la BALOISE SESSION. Stephan Werthmüller, président du conseil d'administration de lSession Basel, ajoute: «La prolongation du contrat de sponsoring avec la Bâloise Assurances est le signe de notre confiance mutuelle, de l'estime que nous nous portons et de la vitalité de notre partenariat.»

La BALOISE SESSION

Depuis 34 ans, des stars suisses et internationales se produisent chaque automne à la BALOISE SESSION. Quelque 20 000 amateurs de musique assistent aux soirées de concert organisées dans l'Event Halle de la Foire de Bâle, qui ne compte que 1500 places assises. L'intimité des lieux, l'agencement particulier des sièges autour de tables comme dans un club et la proximité des stars font de chaque concert un grand moment de musique. Certains concerts sont retransmis en direct et sont en plus diffusés en différé sur les cinq continents. La 34e édition de la BALOISE SESSION se déroulera du 12 au 31 octobre 2019. Le programme de cette année sera publié le 21 août 2019. La prévente débutera le 28 août 2019.

Informations complémentaires

Conférence de presse de la BALOISE SESSION le 21 août 2019: inscription possible via le lien suivant

Communiqué de presse sur www.baloise.com

Aperçu de toutes les innovations de Baloise Group

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81

Protection des données

À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu de la nouvelle législation sur la protection des données, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.