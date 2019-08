La Baloise Bank SoBa affiche une forte croissance dans des segments stratégiques

Le modèle commercial stratégique «banque et assurance» comme moteur de croissance: les mandats de conseil et de gestion de fortune ont connu une nouvelle hausse de 10% au cours du premier semestre.

Le modèle commercial stratégique «banque et assurance» comme moteur de croissance: les mandats de conseil et de gestion de fortune ont connu une nouvelle hausse de 10% au cours du premier semestre.

La Baloise Bank SoBa est très satisfaite de la marche des affaires opérationnelles du premier semestre. Malgré la persistance des taux d'intérêt bas, les opérations de crédit se sont développées de manière très positive. Le résultat des opérations d'intérêts s'élève pour le premier semestre 2019 à 37,5 millions de CHF. «Malgré une pression importante sur les marges d'intérêts, nous avons pu poursuivre le développement positif de notre modèle commercial stratégique main dans la main avec l'assurance, et continuer d'enregistrer des taux de croissance encourageants», déclare Jürg Ritz, CEO de la Baloise Bank SoBa.

Le mandat de gestion de fortune, pilier stratégique toujours réjouissant avec une évolution de la performance nette atteignant jusqu'à 16,4%

Les mandats de conseil et de gestion de fortune affichent une hausse de plus de 10% au cours du premier semestre. Ceci tient compte des niveaux records des bourses locales qui ont une importance particulière. La retenue que le marché a suscitée chez les investisseurs n'a pas entraîné de rupture dans la croissance des mandats. Le positionnement commun en tant que «banque et assurance» avec l'orientation stratégique Prévoyance & Patrimoine a renforcé cette évolution. Par conséquent, le résultat des opérations de commissions augmente et compense la baisse du produit des intérêts liée aux marges.

Le bénéfice net s'est réduit de 1,2 million de CHF en comparaison avec l'année précédente (-8,5%) et se monte à 12,6 millions. Compte tenu des éléments non récurrents de l'année précédente (entre autres ventes d'actions), le résultat a pu être maintenu au niveau de l'année précédente, ce qui confirme la marche réjouissante des affaires opérationnelles.

Conditions hypothécaires avantageuses dans un contexte d'intérêts historiquement bas

En relation avec le contexte actuel des faibles taux d'intérêt, la Baloise Bank SoBa et la Bâloise Assurances lancent à partir de septembre l'action hypothécaire «1 an d'intérêts offert». Dans le cadre de cette action, les clients se voient offrir un an d'intérêts quelle que soit la durée hypothécaire choisie. Au moment de la conclusion d'une nouvelle hypothèque, le client profite donc doublement. «Grâce à cette action, les taux d'intérêt déjà intéressants deviennent encore plus tentants pour les clients. Avec notre approche globale, nous pouvons offrir aux propriétaires des solutions sur mesure d'un seul et même prestataire. À côté du financement par la banque, les principaux risques qu'entraîne l'achat d'une propriété sont aussi assurés à bon escient», conclut Jürg Ritz.

