La Baloise Suisse réalise un exercice 2019 solide

La Baloise Assurances a réalisé en 2019 un résultat solide, dont témoigne un bel ensemble de chiffres. Le volume d'affaires est en nette augmentation et le bénéfice avant impôts, tout comme la profitabilité, se sont stabilisés à un niveau élevé. La collaboration avec la Baloise Bank SoBa a permis de développer d'un cran supplémentaire une offre de services financiers déjà très complète, et le pipeline d'innovation, quant à lui, regorge de projets ayant trait aux écosystèmes Habitat et Mobilité . Déterminés à être pendant la crise qui sévit actuellement des partenaires solides et présents, la Baloise Assurances et la Baloise Bank SoBa font tout leur possible pour garantir à leurs clients le maintien de leurs prestations et assurer à leurs collaboratrices et collaborateurs le maximum de protection.

Temps forts des comptes annuels 2019 de la Baloise Assurances et de la Baloise Bank SoBa

Assurance*

Un cœur de métier solide et de bons résultats dans un contexte toujours aussi tendu

De bons résultats techniques et un taux sinistres-coûts net de 87,9% dans le segment non-vie alors que la charge de sinistres augmente et les gains d'exécution diminuent. Volume de primes de l'assurance-vie collective en nette hausse grâce à des opportunités de marché

Un concurrent de la prévoyance professionnelle proposant des solutions d'assurance complète s'étant retiré, la Baloise engrange pour 560 millions de francs de primes supplémentaires. La Fondation collective semi-autonome Perspectiva enregistre, elle aussi, une forte croissance. Développement des écosystèmes Habitat et Mobilité et nombre de clients en hausse

L'exercice 2019 a été marqué par les investissements consacrés aux écosystèmes « Habitat » et « Mobilité » et les très bons résultats obtenus dans le cœur de métier. En collaboration avec Movu ont été intégrés au modèle d'affaires le blanchisseur « Bubble Box » et la plateforme d'artisans Devis.ch.

Banque**

(23%) et les placements atteignent un rendement élevé (plus de 26% pour les mandats à fort taux d'actions) Bénéfice en hausse, à 24,5 millions de francs, grâce à une forte expansion des opérations de commission

à 24,5 millions de francs, grâce à une forte expansion des opérations de commission Croissance réjouissante des opérations de crédit sur fond de coûts du risque de crédit toujours aussi bas



Synthèse de l'exercice pour le marché suisse

Résultats Baloise Assurances et Baloise Bank SoBa

Chiffres clés en millions de francs 2018 2019 +/- % Volume d'affaires Baloise Suisse* 4'190 4'921 17.4 dont vie 2'728 3'423 25.5 dont non-vie 1'349 1'344 -0.4 Bénéfice avant frais de financement et impôts Baloise Suisse* 554 500 -9.7 Total du bilan Baloise Bank SoBa** 7'708 7'996 3.7 Bénéfice net Baloise Bank SoBa** 23.7 24.5 3.3

Aperçu de l'exercice

La Baloise Assurances Suisse est à nouveau la société du groupe qui génère le plus de revenu et de volume de primes. L'exercice se traduit par un ensemble attrayant de chiffres. Le bénéfice avant impôts, la profitabilité et le revenu des primes se sont stabilisés à un niveau élevé, la collaboration avec Baloise Bank SoBa s'intensifie dans l'ensemble du pays et le pipeline d'innovation regorge de projets ayant trait aux écosystèmes Habitat et Mobilité. Le volume d'affaires est de 4920,5 millions de francs, en hausse de 17,4% sur l'année précédente (2018 : 4189,5 millions de francs), une augmentation s'expliquant pour la plus grande partie par celle du volume de primes de l'assurance-vie collective. L'EBIT a cédé 9,7%, à 500,2 millions de francs (2018 : 554,2 millions de francs). Ce repli tient pour l'essentiel à des réalisations moins importantes des placements ainsi qu'à un taux sinistres-coûts un peu plus élevé.

Le volume de primes du segment non-vie, qui s'établit 1344,2 millions de francs, s'est maintenu au bon niveau de l'année précédente (2018: 1349,2 millions de francs). Les produits d'assurance YounGo, qui s'adressent aux moins de 30 ans, la coopération avec KASKO et le bel exercice réussi par Movu ont à nouveau permis à la Baloise Suisse d'attirer à elle un nombre élevé de nouveaux clients.

Impacté par les effets expliqués ci-dessus, l'EBIT du segment non-vie suisse s'est replié à 230,7 millions de francs (2018 : 317,5 millions de francs). Le taux sinistres-coûts net, qui, par rapport à la très bonne année 2018, se normalise à 87,9% (2018 : 84,5%), reste d'un très bon niveau.

Dans le segment vie, le retrait d'un concurrent proposant des solutions complètes en assurance-vie collective a eu pour effet une forte progression du volume de primes. Les primes brutes comptabilisées du segment vie ont progressé de 25,5%, à 3422,9 millions de francs (2018 : 2728,0 millions de francs), un résultat auquel ont contribué, à hauteur de 3019,8 millions de francs, les primes brutes de l'assurance vie collective (2018 : 2331,7 millions de francs).

Le revenu des primes du segment assurance-vie individuelle a progressé de 1,7%, à 403,1 millions de francs (2018 : 396,3 millions de francs).

Pour la Fondation collective semi-autonome Perspectiva, la croissance se poursuit sur un rythme élevé. Elle comptait en 2019 2133 entreprises membres représentant environ 9800 assurés et disposait d'une fortune de plus de 700 millions de francs (2018 : 1345 entreprises membres).

L'EBIT du segment vie s'élève à 208,4 millions de francs. Il enregistre par rapport au résultat avant impôts de l'exercice précédent (2018 : 176,9 millions de francs) une forte progression s'expliquant surtout par des gains réalisés plus élevés sur les placements et un retour plus substantiel sur l'immobilier de rendement.

Pour ce qui est du secteur bancaire, reflétant un modèle banque et assurance unique en Suisse, il continue de se développer dans la stabilité. Les mandats de gestion de fortune et de conseil ont progressé de 23,4%, à 2646 unités. L'EBIT est de 28,5 millions de francs, soit du même niveau que l'année précédente (2018 : 29,1 millions de francs).

Le bénéfice de Baloise Bank SoBa est passé en 2019 à 24,5 millions de francs (+3.3%). En progression nette de 244 millions de francs (+3,9%), les opérations hypothécaires ont aidé à amortir les effets du repli des marges sur opérations de taux, qu'ont également concouru à soulager, côté charges, desconditions de refinancement plus avantageuses. Les coûts de risques du portefeuille de crédit sont toujours aussi faibles. L'axe stratégique qui résulte du modèle d'affaires combinant banque et assurance a généré en 2019 une augmentation du nombre de mandats de gestion de fortune de 23%. Une croissance une fois de plus très forte, doublée d'une très bonne performance des avoirs de la clientèle, a pour effet un bond spectaculaire du résultat des commissions (+41%). Développée avec succès au cours des dernières années, la gestion d'actifs porte ses fruits. Même corrigé des effets de marché non récurrents, le produit des titres et des placements est supérieur de 15 millions de francs à celui des années précédentes.

Un partenaire sûr, y compris en période de crise

Face à la situation créée par le coronavirus, la Baloise a pris des mesures propres à préserver la santé de ses collaboratrices et collaborateurs, de ses clients, de ses fournisseurs et de ses partenaires. Parallèlement a été élaboré et mis en œuvre ces dernières semaines un train de mesures garantissant la continuité de ses activités. Pour protéger ses clients et son personnel, la Baloise Bank SoBa réduit son réseau de succursales jusqu'à nouvel ordre. Les succursales de Soleure, d'Olten, de Granges et de Dornach restent ouvertes pour assurer les opérations de guichet urgentes. Les clients sont toutefois priés d'effectuer leurs retraits en espèces si possible aux bancomats et d'utiliser pour leurs opérations courantes des outils tels que l'e-banking, le mobile banking, le téléphone ou l'e-mail. Les questions d'assurance peuvent, elles aussi, nous être adressées via e-mail ou téléphone. La Baloise est déterminée à faire tout son possible pour continuer d'assurer à sa clientèle un service de qualité.

Soucieuse de gérer l'état d'urgence au plus près des ressources, la Baloise annule la téléconférence prévue pour les comptes annuels de la Suisse. Son équipe médias se fera toutefois un plaisir de répondre à vos questions.

