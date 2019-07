La Baloise acquiert une participation majoritaire dans la plateforme numérique d'artisans Devis.ch

Bâle, le 24 juillet 2019. La Baloise poursuit le développement de son écosystème «Home» et prend une participation dans la plateforme en ligne Devis.ch, dédiée aux prestations d'artisanat et de nettoyage pour l'intérieur et l'extérieur de la maison. Cette entreprise , qui connaît déjà un franc succès en Suisse romande, prévoit d'étendre son activité en Suisse alémanique. Elle réalisera ce projet en collaboration avec MOVU. Après Bubble Box et MOVU, Devis.ch est déjà la troisième opération majeure de la Baloise dans le but de développer son écosystème «Home».

Dans le cadre de sa stratégie Simply Safe, la Baloise investit dans la création et le développement d'un écosystème de prestations «Home», domaine auquel elle accorde beaucoup d'attention. «Nous voulons offrir à nos clients des services simples. Avec notre participation majoritaire dans Devis.ch, nous avons fait un pas de plus pour établir la Baloise dans le réseau des prestataires de services pour tout ce qui concerne la maison et l'habitat», déclare Wolfgang Prasser, membre du comité de direction de la Baloise Suisse.

Créer des offres en seulement quelques minutes

Devis.ch est une plateforme numérique pour les prestations à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Son objectif est de fournir à l'utilisateur, rapidement, en quelques clics, quatre devis d'artisans ou d'entreprises de nettoyage. Quel est l'avantage? Devis.ch vérifie au préalable la qualité du service et la proximité des prestataires par rapport aux clients. Il ne reste plus à ces derniers qu'à choisir parmi les offres qui leur sont présentées. Les artisans bénéficient de l'impact de la plateforme et gagnent en visibilité auprès des clients.

Désormais disponible également en Suisse alémanique

Jusqu'à présent, l'offre était limitée à la Suisse romande. Devis.ch entend maintenant se développer en Suisse alémanique avec la plateforme Offerten.ch. Pour cela, l'entreprise a trouvé le partenaire idéal en MOVU, la plateforme numérique de déménagement de la Baloise. «Les prestations de Devis.ch et les services de MOVU sont parfaitement complémentaires. Ensemble, nous élargissons notre palette d'offres en y ajoutant des solutions numériques couvrant l'ensemble des besoins de la maison et de l'habitat. Nous devenons ainsi le numéro un suisse pour ces prestations combinées», déclare Laurent Decrue, fondateur et CEO de MOVU.

Sébastien Kügele, fondateur et CEO de Devis.ch, se réjouit également de cette prochaine collaboration: «Il sera à l'avenir encore plus important de pouvoir offrir aux clients des prestations en ligne qui, judicieusement combinées, leur simplifieront la vie. Devis.ch et MOVU le font déjà séparément, mais les deux entreprises seront encore plus efficaces lorsqu'elles travailleront ensemble.»

À propos de Devis.ch

Devis.ch SA a été fondée en 2014 par Sébastien Kügele et le groupe Internet Virtual Network S.A.. L'entreprise crée des plateformes qui mettent en relation en Suisse des clients et des prestataires de services locaux, dont le sérieux a été préalablement vérifié. Forte de plus de 30 000 demandes de devis cette année, l'entreprise gère Devis.ch en Suisse romande et Offerten.ch en Suisse alémanique.

