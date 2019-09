La Baloise améliore sa notation de durabilité

Le thème de la durabilité a une longue histoire chez la Baloise. En 1995 déjà, elle signait la déclaration d'assurance pour un développement durable formulée par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Pour la Baloise, le développement durable et le secteur de l'assurance et des services financiers partagent des points communs essentiels: l'action sur le long terme et la gestion responsable des risques et des ressources. Outre la sécurité à long terme de ses activités que cela implique, la Baloise souhaite également assumer activement son rôle de Corporate Citizen (entreprise citoyenne).

Extension de la stratégie d'investissement responsable de la Baloise

La Baloise, gérant de fortune axé sur le long terme, est convaincue que l'intégration de critères de durabilité dans le processus de placement a une incidence positive sur le profil risque-rendement. Depuis longtemps déjà, la Baloise respecte la liste d'exclusion de l'Association suisse pour des investissements responsables (ASIR). Afin de renforcer l'engagement de la Baloise vis-à-vis de nos clients, actionnaires et collaborateurs, les Principes pour l'investissement responsable (PRI) ont été signés en 2018. La Baloise est par ailleurs membre du réseau Swiss Sustainable Finance (SSF).

Au début de l'année, la Baloise a approuvé pour Asset Management une politique d'investissement responsable (IR) qui s'applique aux nouveaux investissements touchant l'argent des assurances. La politique RI régit l'intégration de critères environnementaux et sociaux ainsi que des critères de gestion entrepreneuriale dans les décisions d'investissements. D'ici le 1er janvier 2020, la politique d'investissement responsable sera étendue à tous les produits de clients tiers gérés directement par Baloise Asset Management. Nous renforcerons par là les efforts existants dans le domaine de l'investissement responsable. Les clients de la Baloise bénéficient des avantages de l'investissement durable grâce à l'extension de la politique d'investissement responsable. Le changement affecte des produits pour un volume de 6,4 milliards de CHF (au 30 juin 2019).

Amélioration de la notation de durabilité

MSCI Inc. a par ailleurs récompensé la Baloise en juillet 2019 en faisant passer sa notation de BB à BBB. Les améliorations dans le domaine de l'investissement responsable ont été tout particulièrement déterminantes en cela. L'échelle de notation va de CCC au plus bas à A, AA et AAA tout en haut en passant par B, BB et BBB. Avec sa notation BBB, la Baloise se situe désormais au-dessus de la notation traditionnelle dans le secteur, à savoir BB, la notation de 33% des entreprises du secteur Multi-line Insurance & Brokerage CH. MSCI ESG Research est le plus grand fournisseur mondial d'analyses de durabilité et de notations dans le domaine de l'environnement, du social et de la gestion d'entreprise (ESG).

Vous en apprendrez davantage sur les activités de durabilité de la Baloise ainsi que la politique d'investissement responsable en vous rendant sur www.baloise.com/fr/home/portrait/nos-valeurs/developpement-durable.

Informations complémentaires

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com / nachhaltigkeit@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81

À propos de Baloise Asset Management

Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management (DG AM) en 2001, la société Baloise Asset Management Suisse SA offre des services de conseil en placements et de gestion de fortune. Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants du groupe et de tiers en matière de produits financiers de qualité et de services de gestion de portefeuille compétents. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les fonds des piliers 2 et 3a. En 2001 est fondée la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) afin de proposer des solutions de fonds propres à la Baloise pour les activités de vente. Enfin, 2018 marque le lancement des activités de la Baloise Gestion Immobilière SA.

Protection des données

À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu de la nouvelle législation sur la protection des données, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.