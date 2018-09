La Bâloise assure les meubles Pfister contre les mésaventures, la malchance et les imprévus

L'appartement est meublé, les derniers cartons sont rangés et la nouvelle lampe design attire tous les regards lors de la pendaison de crémaillère. Mais ce qui devait arriver arriva: un invité maladroit trébuche sur le câble, la lampe tombe à terre et se brise en mille morceaux. Les clients Pfister peuvent dès à présent être rassurés et prendre cet incident avec le sourire: le nouvel achat est justement assuré contre de telles maladresses par la Bâloise.

«Dans le cadre de la nouvelle coopération avec Pfister, le souci du service constitue une priorité. Lorsqu'il achète des meubles, le client reçoit directement, sur demande, l'assurance adaptée: simple et sans paperasserie immédiatement lors de l'achat», explique Corsin Sulser, responsable de projet Positionnement sur le marché à la Bâloise. L'assurance née de la collaboration avec KASKO permet de couvrir le meuble concerné contre une détérioration mécanique ou due à des corps étrangers, une utilisation inappropriée, un court-circuit ou des variations de tension.

«De nombreux clients craquent pour un meuble, mais hésitent naturellement lorsqu'il s'agit d'un produit fragile ou cher, car ils ont par exemple des enfants en bas âge ou des animaux domestiques. Avec l'assurance adaptée au produit, nous leur offrons une bonne couverture contre les petites ou grandes mésaventures», déclare Dominik Müller, responsable de projet Distribution chez Pfister.

Ainsi, la couverture de la nouvelle assurance casco anti-fiasco est plus complète que celle de la plupart des assurances mobilier de ménage qui couvrent les risques incendie, dégâts d'eau et les dommages dus à un cambriolage. En collaboration avec Pfister, l'assurance casco anti-fiasco comble par conséquent la lacune laissée par l'assurance mobilier de ménage ou la garantie du fabricant. Grâce à la franchise peu élevée, elle constitue en outre la solution idéale pour des meubles individuels.

L'assurance casco anti-fiasco peut être conclue dès maintenant dans chaque filiale Pfister lors de l'achat d'un produit ou en ligne sur baloise.ch/fiasko-kasko.

