La Baloise entre au capital de la start-up d'IA Brainalyzed

Bâle, 27 juin 2019. Le big data et l'intelligence artificielle ont vocation à fournir au succès de la Baloise une contribution déterminante. Dans le cadre de la stratégie « Simply Safe », Baloise Asset Management, l'entité de gestion de fortune de Baloise Group, entre au capital Brainalyzed, une start-up spécialisée dans l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA). Après deux ans de partenariat et au vu des premières expériences réalisées avec l'intelligence artificielle en essaim, la Baloise a décidé d'entrer au capital de cette société. L'approche IA innovante de Brainalyzed aidera Baloise Asset Management à s'affirmer en Suisse comme un gestionnaire de fortune pour tiers de premier plan.

En modifiant la manière même de faire de la gestion de fortune, les nouvelles méthodes et connaissances en matière d'intelligence artificielle impactent fortement le contexte concurrentiel. Résolu à jouer sur ce terrain un rôle de premier plan, Baloise Asset Management enchaîne les partenariats et les coopérations stratégiques lui permettant de construire phase par phase son savoir-faire de ces outils.

La collaboration entre Baloise Asset Management et Brainalyzed, start-up spécialisée dans l'analyse des séries chronologiques et le traitement des mégadonnées (big data), date déjà de deux ans. Baloise Asset Management, qui exploite aujourd'hui dans ses opérations courantes les connaissances issues des projets conduits en commun, a décidé, face aux défis à venir, d'approfondir sa coopération avec Brainalyzed en prenant à son capital une participation lui permettant de développer dans les meilleures conditions ses nouvelles compétences et sa méthodologie. Baloise Asset Management soutiendra à l'avenir Brainalyzed dans des travaux de développement et mettra à sa disposition au cas par cas des ressources auxquelles elle aurait sinon difficilement accès. La Baloise a pris au capital de Brainalyzed une participation minoritaire.

Stephan Kamps, Head Portfolio Management, voit d'un bon œil la poursuite de la collaboration: « Brainalyzed nous a déjà donné pour de nouvelles méthodes telles que l'optimisation de notre système d'analyse d'actions des ouvertures intéressantes et nous profitons par ailleurs de l'esprit innovant, de l'ambition et de la fraîcheur décomplexée de ses jeunes chercheurs. »

Gunter Reinald Fischer, responsable de Brainalyzed Finance GmbH, met l'accent sur les opportunités : « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un investisseur grâce auquel nous serons à même de poursuivre le développement de notre plateforme d'IA et d'avoir, comme utilisateur pilote, les retours de gens qui sont des experts de la branche. Un partenaire aussi solide devrait nous permettre d'élargir notre logiciel et de développer plus vite notre clientèle suisse. »

Brainalyzed en bref

Créée en 2017 à Bad Bramstedt, Brainalyzed Finance GmbH développe des solutions IA grâce auxquelles les banques et les gestionnaires de fortune peuvent prendre des décisions basées sur des données. La vision de Brainalyzed est de rendre l'accès à l'IA nettement plus facile et de mettre ainsi cette technologie fascinante à la portée de toutes les entreprises. Ceci par le biais de l'intelligence artificielle en essaim. Cet élément intégrant du système d'apprentissage basé sur le cloud donne la possibilité aux clients se trouvant en Allemagne et en Suisse de mettre sous apprentissage automatique des milliers de modèles d'IA, et ce sans recours à des experts en analyse de données. Brainalyzed, qui est membre de l'accélérateur F10 de Zurich, vient de boucler son premier tour de table de financement avec des investisseurs privés ou publics de renom.

Baloise Asset Management

Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management (DG AM) existe également l'entité Baloise Asset Management Suisse SA, dont les métiers sont le conseil en placement et la gestion de fortune. Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants de produits financiers et de gestion de portefeuille de haute qualité qu'éprouvent le groupe et les clients tiers. En 1995 est née la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP), qui gère les avoirs du 2e pilier ainsi que les avoirs 3a. En 2001 a vu le jour la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI), grâce à laquelle la Baloise a la possibilité de proposer en banque de détail ses propres solutions de fonds, et en 2018 a pris son envol opérationnel la Baloise Immobilien Management AG.

