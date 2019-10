La Baloise et gowago.ch améliorent la transparence des prix dans le leasing automobile et simplifient le processus de paiement

Bâle, le 3 octobre 2019. En investissant dans gowago.ch, start-up établie à Zurich, la Baloise poursuit le développement de l'écosystème «Mobility». gowago.ch a mis sur pied la prochaine génération de plateformes de leasing automobile. Les clients peuvent ainsi, confortablement depuis leur domicile, prendre une voiture d'occasion en leasing à un prix avantageux et transparent. Actuellement, l'offre de la plateforme comprend 10 000 voitures. En un an et demi, gowago.ch a enthousiasmé déjà plus de 1000 clients. Cette coopération avec la Baloise offre une grande nouveauté: tous les frais liés au véhicule, de la taxe de circulation à l'assurance automobile, peuvent dès à présent être réglés avec la mensualité de leasing via gowago.ch, premier service de leasing indépendant, tout compris et dédié aux véhicules d'occasion en Suisse.

Une voiture en quelques clics

L'objectif de gowago.ch est de simplifier au maximum l'acquisition d'une voiture, de telle sorte que les négociations désagréables et les nombreuses visites à la concession appartiennent au passé. Aujourd'hui, il est fastidieux de conclure un contrat de leasing. Outre les difficultés habituelles rencontrées pour trouver la voiture idéale, le client doit aussi se livrer à des calculs compliqués, demander plusieurs devis, ce qui parfois prend quelques jours, comparer ces devis, et passer en général par un processus très opaque. gowago.ch inverse la tendance et avec sa plateforme, offre à ses clients un moyen simple de trouver rapidement leur prochaine voiture. La plateforme en ligne donne au client une estimation approximative de tous les frais qu'il devra payer. La collaboration entre la Baloise et gowago.ch facilite la vie des clients. Via la plateforme gowago.ch, tous les frais liés au véhicule peuvent être inclus directement et en toute transparence dans la mensualité de leasing. Qu'il s'agisse de la mensualité de leasing, de l'assurance, des frais de contrôle et d'entretien, des pneus ou de la taxe sur la circulation routière, tous les éléments sont compris dans le contrat full service, y compris une garantie. Le client peut ainsi planifier l'ensemble des frais mensuels consacrés à son véhicule. Il n'a pas à s'occuper des différents éléments, il doit simplement régler une mensualité à gowago.ch.

Wolfgang Prasser, membre du comité de direction de la Baloise en Suisse et responsable Management des produits Clients privés, déclare: «L'objectif du partenariat est de développer conjointement le premier service complet et indépendant de leasing pour les voitures d'occasion en Suisse. Nous visons ainsi pour nos clients une transparence des coûts totalement planifiable. Il est possible d'adapter individuellement la somme à payer tous les mois en fonction de l'acompte, du kilométrage et de la durée. Comme dans un leasing traditionnel, le client a également la possibilité de reprendre le véhicule à la fin du contrat.»

Un vaste choix

La start-up coopère déjà avec plusieurs entreprises de leasing qui mettent à la disposition des utilisateurs de la plateforme une vaste sélection d'environ 10 000 voitures neuves et d'occasion de Suisse. Les voitures d'occasion en particulier représentent une offre attrayante. gowago.ch veut prouver aux clients que le leasing leur permet d'acquérir un très bon véhicule avec peu de kilomètres en versant une mensualité abordable.

Rutger Verhoef, co-fondateur et CEO, indique: «L'entreprise est parfaitement positionnée pour constituer un marché de ventes destiné aux constructeurs, concessionnaires et sociétés de leasing et offrir au client de nouvelles et meilleures possibilités de posséder une voiture. Nous sommes heureux qu'un investisseur aussi solide et innovant contribue à notre mission. Ensemble, nous allons transformer le marché automobile suisse.»

À propos de gowago.ch

gowago.ch a été fondée en 2017 à Zurich par Léo Chevailler, Iwan Gloor et Rutger Verhoef. La start-up offre sur sa plateforme en ligne un comparatif simple, rapide et complet parmi une multitude d'offres de leasing automobile dans toute la Suisse.

