La Bâloise et l'entreprise Zermatt Bergbahnen fêtent l'ouverture du Matterhorn glacier ride

Bâle, le 28.09.2018. Après plus de trois ans de construction, le grand projet de la Zermatt Bergbahnen AG touche à sa fin. La nouvelle télécabine tricâble qui mène au Petit Cervin sera inaugurée au cours d'une soirée de gala le samedi 29 septembre 2018. Le projet a été assuré par la Bâloise Assurances, ce qui en fait un partenaire important.

La télécabine tricâble la plus haute au monde comporte des nouveautés à bien des égards: grâce à une combinaison innovante de câbles porteurs et de traction, les 900 mètres d'altitude qui séparent la station inférieure de la station supérieure sont parcourus en seulement neuf minutes. Le trajet à bord de confortables cabines offre une vue spectaculaire sur le panorama de haute montagne de Zermatt. Pouvant chacune accueillir 28 personnes, les 25 cabines spacieuses ont une capacité de transport de 2000 personnes maximum par heure. Elles contribuent ainsi à réduire efficacement les temps d'attente. En hiver comme en été, un trajet à bord du nouveau «Matterhorn glacier ride» viendra compléter l'expérience des touristes pendant leur excursion en montagne. Partenaire d'assurance de la société Zermatt Bergbahnen AG, la Bâloise Assurances a apporté une contribution précieuse à la réalisation de ce projet au superlatif.

L'inauguration aura lieu à «Trockener Steg», la station inférieure, elle aussi tout juste érigée. Après le discours d'ouverture de Franz Julen, président du conseil d'administration de Zermatt Bergbahnen AG, Rainer Maria Salzgeber animera la soirée caractérisée par différents moments forts. Outre la bénédiction et le voyage inaugural de la remontée, un voyage historique à travers le monde du Petit Cervin attend les invités, tout comme l'intervention du funambule Freddy Nock et d'autres divertissements. La Bâloise sera également sur place pour l'événement et pourra vivre de très près la première traversée.

