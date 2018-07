La Bâloise investit dans Carhelper et poursuit l’extension de son offre de prestations en matière de mobilité

Bâle, le 24 juillet 2018. Avec sa stratégie d'entreprise Simply Safe, la Bâloise se prépare à l'avenir et, dans le cadre d'une augmentation de capital, prend une participation dans Carhelper - portail de comparaison directe de services automobiles. Au travers de cet investissement et des deux nouveaux produits d'assurance protection de la valeur à neuf et assurance habitacle, la Bâloise continue d'élargir sa palette de prestations dans le domaine de la mobilité. En s'appuyant sur cette participation, elle crée ainsi un socle qui lui permettra de proposer à l'avenir un large écosystème de prestations liées à la mobilité.

«Nous n'envisageons pas l'avenir du secteur de l'assurance sous forme de produits d'assurance isolés, mais de prestations intégrées sur une plateforme numérique conviviale au sein d'un écosystème. Grâce au partenariat stratégique avec Carhelper, nous élargissons nos points de contact pour les clients de manière judicieuse et en accord avec notre approche Omni-Channel», déclare Wolfgang Prasser, membre du comité de direction de la Bâloise Suisse.

Carhelper est une plateforme de comparaison de services automobiles sur laquelle les clients peuvent obtenir une sélection d'offres contraignantes pour le service automobile souhaité en sélectionnant tout simplement leur véhicule et en saisissant leur kilométrage et leur numéro postal d'acheminement. Ils ont tout loisir de trier ces offres en fonction du prix ou de la localité des garages, par exemple. L'offre affichée est ferme: grâce à Carhelper, le client sait précisément combien il doit payer. Ce qui rend Carhelper unique est un algorithme sophistiqué qui associe les données de l'Office fédéral des routes (OFROU), des constructeurs automobiles et d'ateliers partenaires. De ce fait, le client ne reçoit pas seulement le meilleur prix, mais bénéficie aussi parallèlement d'une recommandation lui indiquant quels travaux de maintenance devraient être effectués sur son véhicule selon son âge et son kilométrage.

«Nous nous réjouissons de cette collaboration exclusive avec la Bâloise, car en plus de notre offre unique, nous serons à l'avenir en mesure de proposer à nos clients des prestations d'assurance attrayantes directement sur notre site Internet», ajoute Matthias Gerber, CEO de Carhelper.

Produits d'assurance innovants: protection de la valeur à neuf et assurance habitacle

Le développement constant de prestations d'assurance revêt une importance cruciale pour satisfaire avec succès aux besoins des clients. Par conséquent, la Bâloise a lancé deux couvertures véhicules à moteur innovantes: la protection de la valeur à neuf, qui permet d'assurer son véhicule jusqu'à sept ans à sa valeur à neuf, et l'assurance habitacle. Si lors du transport de marchandises encombrantes, le plafond de l'habitacle est déchiré, ou que le réfrigérateur du camping-car est endommagé, ces dommages sont dorénavant assurés alors qu'ils ne le sont pas par une police d'assurance automobile classique.

«Ces nouveaux produits reflètent la tendance qui consiste à donner au client la plus grande marge de manœuvre et de personnalisation possible dans le choix de ses assurances, ainsi qu'à les intégrer à des plateformes ayant la même thématique que Carhelper, sur lesquelles le client évolue de toute façon déjà», précise Wolfgang Prasser.

