La Baloise porte l'assurance objets au niveau supérieur

Lancée il y a une année, l'assurance objets a remporté un succès considérable auprès des clients privés, qui assurent grâce à elle des machines à café, des appareils auditifs, des instruments de musique et même des drones. Cette assurance existe aussi, maintenant, pour les clients entreprises : « Nous élargissons notre gamme à des objets pouvant intéresser les entreprises et assurons dorénavant, outre les laptops, les caméras, les tablettes et les appareils de bureau, des appareils médicaux, des appareils de mesure et de contrôle, des enseignes lumineuses, des systèmes de caisses et de sécurité, pour ne citer que quelques exemples », dit Verena Beeck, responsable Management des produits assurance de dommages de la Baloise. Qu'un objet ait été perdu, égaré, endommagé, détruit ou volé, il est assuré, et la garantie peut être prolongée ou élargie. L'assurance objets destinée aux entreprises peut être souscrite en ligne, en quelques clics et un rien de temps.

En plus d'offrir la possibilité de nantir chaque objet d'une protection parfaitement adaptée, la Baloise entend répondre avec sa nouvelle assurance au besoin des entreprises (fabricants, maisons de commerce, loueurs d'équipements, sociétés de leasing, etc.) qui souhaitent compléter leur offre de produits physiques par des services encadrant ces derniers. « Ces combinaisons existent déjà dans le secteur des clients privés, où le marchand de cycles propose à son client une assurance pour son vélo et le vendeur de portables suggère au sien d'assurer son smartphone. Nous aimerions maintenant que ces combinaisons se développent aussi dans le secteur B2B et qu'un commerce de la branche électronique propose aujourd'hui à ses clients d'entreprise qui lui achètent des laptops, des tablettes ou d'autres appareils un bouquet complet de services, dont une assurance couvrant les objets qu'il vend », ajoute Verena Beeck.

L'assurance objets destinée aux clients entreprises a vu le jour en coopération avec l'insurtech KASKO, avec laquelle la Baloise travaille en étroit partenariat. L'extension de l'assurance objets aux clients entreprises marque une étape de plus dans la mise en œuvre de la stratégie « Simply Safe ».

