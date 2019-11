La Baloise poursuit ses acquisitions sur le marché non-vie belge

Bâle, le 4 novembre 2019. Baloise Group acquiert le portefeuille d'assurance non-vie d'Athora Belgium, et ce, pour un montant de 60 millions d'EUR. Cette transaction fait suite à l'acquisition de l'assureur belge Fidea NV, laquelle est intervenue au cours de cette année, et tend à renforcer encore davantage la position de Baloise Group, un des quatre acteurs principaux sur le marché belge de l'assurance non-vie, un marché particulièrement intéressant, notamment dans la région wallonne.

La Baloise acquiert le portefeuille d'assurance non-vie belge d'Athora Belgium pour 60 millions d'EUR, ce qui lui permettra de renforcer sa présence dans la région wallonne et de compléter de manière optimale la visibilité particulièrement forte de la Baloise en Belgique dans la région flamande.

En 2018, Athora Belgium a déclaré 152 millions d'EUR de primes pour son portefeuille d'assurance non-vie et un taux sinistres-coûts net (combined ratio) intéressant de 96,3%. De par sa composition, son portefeuille vise principalement les particuliers ainsi que les petites et moyennes entreprises, ce qui permet à la Baloise de poursuivre sa stratégie non-vie. Avec cette transaction, Baloise Belgium reprendra environ 160 employés et plus de 360 000 polices d'assurance.

Gert De Winter, CEO du groupe, s'exprime à ce sujet: «Avec l'acquisition de Fidea plus tôt dans l'année et, maintenant, avec celle du portefeuille non-vie d'Athora Belgium, nous avons pu profiter en 2019 de belles opportunités de marché visant à renforcer encore davantage nos activités en Belgique. Il s'agit là d'une étape de plus dans notre stratégie de développement en Belgique, en particulier dans les segments de l'assurance non-vie, qui s'avèrent très intéressants.»

Henk Janssen, CEO de la Baloise en Belgique, ajoute: «Les activités non-vie d'Athora Belgium constituent un excellent complément à nos activités existantes. L'acquisition de ce portefeuille va nous permettre d'accroître considérablement notre présence sur le marché wallon, mais aussi d'étendre notre modèle de répartition de courtiers indépendants.»

En Belgique, Baloise Group opère sous la marque Baloise Insurance. L'entité propose une gamme complète de services d'assurance pour particuliers ainsi que pour petites et moyennes entreprises, et ce, à travers un réseau national de courtiers. En 2018, la Baloise en Belgique a dégagé un bénéfice avant frais de financement et impôts (EBIT) de 199,0 millions de CHF sur un volume d'affaires de plus de 1722,3 millions de CHF. Avec Fidea et les activités d'assurance non-vie d'Athora Belgium, la Baloise comptera au total près de 1750 employés en Belgique.

Cette transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence et de régulation compétentes, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2020.

Informations complémentaires

Communiqué de presse sur www.baloise.com

Dates importantes

Mercredi 13 novembre 2019: communication intermédiaire sur le 3e trimestre

communication intermédiaire sur le 3e trimestre Jeudi 12 mars 2020: publication des résultats financiers annuels préliminaires 2019

publication des résultats financiers annuels préliminaires 2019 Jeudi 26 mars 2020: publication du rapport de gestion 2019

publication du rapport de gestion 2019 Vendredi 24 avril 2020: assemblée générale

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, 4002 Basel, Suisse

Internet: www.baloise.com

E-mail: media.relations@baloise.com/investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 76 09

Investor Relations: Tél.: +41 58 285 81 81

Protection des données

À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu de la nouvelle législation sur la protection des données, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.