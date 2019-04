La Baloise se renforce sur le marché belge

Bâle, le 15 avril 2019. En acquérant pour 480 millions d'euros l'assureur belge Fidea NV, Baloise Group renforce sa position sur le marché local de l'assurance non-vie et vie. Avec une part de marché en hausse de 1,7 point de pourcentage, s'élevant maintenant à 8,5% de l'attractif marché non-vie belge, la Baloise se rapproche du top 4 des assureurs non-vie du pays. Quant au segment vie, le rachat porte la part de marché à 4,2%, soit plus 0,7 point de pourcentage.

En achetant pour 480 millions d'euros l'assureur multibranche belge Fidea NV à son propriétaire chinois Anbang Insurance Group, la Baloise renforce notablement sa position sur le marché belge et diversifie du même coup son portefeuille non-vie au niveau du groupe. Avec une part de 37% de son volume total, le segment non-vie belge est à présent du même ordre de grandeur que celui de la Suisse.

Fidea a fait état pour l'exercice 2018 d'un volume de primes de 351,6 millions de francs, dont plus de deux tiers qui proviennent de l'attractif segment non-vie. Pratiquant une stratégie voisine de celle de la Baloise, Fidea axe surtout son activité non-vie sur les segments de croissance que sont la clientèle privée ainsi que les petites et moyennes entreprises. Fidea, dont le siège se trouve à Anvers, compte environ 360 collaboratrices et collaborateurs, qui seront repris dans le cadre de la transaction.

Le Group CEO Gert De Winter est très satisfait : « L'achat de Fidea cadre parfaitement avec notre stratégie Simply Safe, laquelle consiste à renforcer notre cœur de métier sur nos principaux marchés tout en nous montrant hautement innovants et hardis sur le plan de la numérisation. Cette acquisition et les synergies qui en découlent renforcent durablement nos capacités de croissance et de rendement et nous font gagner sur le marché très porteur de la Belgique des parts de marché significatives. »

Et Henk Janssen, CEO Baloise Insurance Belgique, d'ajouter : « Je me réjouis de cette acquisition, la troisième des dix dernières années pour la Belgique, ainsi que des nouvelles parts de marché et de l'extension du réseau de distribution existant qui en résultent. Baloise Insurance est un partenaire privilégié des clients et des courtiers, et l'arrivée de nos nouveaux collègues va nous permettre d'être encore plus actifs et d'amener encore plus de clients et de partenaires à opter pour nos prestations. »

Présente en Belgique sous la marque « Baloise Insurance », la Baloise propose aux particuliers ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises une gamme très large de prestations d'assurance distribuées via un réseau de courtiers couvrant la totalité du pays. Elle a réalisé en 2018 un volume d'affaires de 1722,3 millions de francs et un bénéfice avant frais de financement et impôts (EBIT) de 199,0 millions de francs. Fidea comprise, la Baloise Baloise Belgique comptera environ 1600 collaboratrices et collaborateurs.

Sous réserve d'acceptation par les autorités de surveillance et de concurrence compétentes, la transaction devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre 2019.

Tableau comparatif des chiffres clés 2018*

(en millions de francs) Baloise Insurance Belgique Fidea NV* Volume de primes total 1722,3 351,6 Volume de primes non-vie 1099,6 247,0 Volume de primes vie 622,7 104,6 Bénéfice avant frais de financement et impôts 199,0 -8,6** Taux sinistres-coûts net 92,3% 95,8%



*Chiffres clés 2018 provisoires de Fidea NV; établis selon les normes comptables locales à un taux de change moyen de 1 EUR = 1,16 CHF.

**L'EBIT 2018 de Fidea est influencé négativement par des effets non récurrents. Le montant attendu du résultat une fois intégré est de quelque 35 millions de CHF.

Autres informations

Communiqué de presse sous www.baloise.com

Dates importantes

Vendredi, 26 avril 2019: Assemblée générale de la Bâloise Holding SA

Assemblée générale de la Bâloise Holding SA Jeudi, 2 mai 2019: date ex-dividende

date ex-dividende Lundi, 6 mai 2019 : Paiment de dividende

: Paiment de dividende Mercredi, 28 août 2019: bouclement semestriel 2019

bouclement semestriel 2019 Mercredi, 13 novembre 2019: communiqué intermédiaire 3e trimestre 2019

